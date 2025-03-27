Томат «Бычье сердце»: сочный, вкусный, сахаристый плод

— Томат «Бычье сердце» — один из самых популярных крупноплодных сортов, который ценят за сочность, мясистость и насыщенный вкус. Однако он требует определенного ухода, особенно если выращивать в открытом грунте, — рассказал Савич Милинко. — Этот сорт считается достаточно сложным в выращивании. Новичок-огородник может с ним справиться, но важно учитывать несколько нюансов. Растение отличается активным ростом, поэтому требует надежной подвязки, иначе тяжелые плоды могут обламывать стебли. Регулярное пасынкование необходимо для формирования куста и предотвращения загущенности, так как при избытке зелени плоды созревают дольше. Также сорт восприимчив к фитофторозу, поэтому важно проводить профилактические обработки и обеспечивать хорошую вентиляцию, особенно в теплице.