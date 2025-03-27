Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Метеозависимым россиянам подсказали спасающее от недомоганий меню

Чтобы избежать сильной метеозависимости, нужно скорректировать рацион, заявил кардиолог Артем Кервелис. Спасающее от связанных с изменениями погоды недомоганий меню он подсказал в беседе с aif.ru.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 40% 767 мм рт. ст. +14°
Источник: Freepik.com

По его словам, при сильной метеозависимости важно включить в рацион продукты, богатым калием и магнием — бананы, баклажаны, картофель, капусту, шпинат, фасоль, орехи. Кервелис призвал придерживаться сбалансированного меню.

Ужином, который хорошо подойдет метеозависимому человеку, кардиолог назвал овощное рагу с фасолью и орехами. Для его приготовления нужно взять 100 граммов фасоли, половину баклажана, 100 граммов капусты, 50 граммов моркови, половину луковицы, 15 граммов миндаля или грецких орехов, 1 чайную ложку оливкового масла, один зубчик чеснока, 100 миллилитров томатного сока, и специи (куркума, базилик, черный перец) по вкусу.

Врач объяснил, что баклажан нужно нарезать кубиками, посолить, оставить на 10 минут, затем промыть. Лук, морковь и капусту нарезать, обжарить на сковороде с маслом и чесноком. Добавить баклажан, фасоль, томатный сок, специи, тушить 15 минут. Подавать блюдо Кервелис советует с измельченными орехами.