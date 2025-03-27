Метеозависимым россиянам подсказали спасающее от недомоганий меню

Ужином, который хорошо подойдет метеозависимому человеку, кардиолог назвал овощное рагу с фасолью и орехами. Для его приготовления нужно взять 100 граммов фасоли, половину баклажана, 100 граммов капусты, 50 граммов моркови, половину луковицы, 15 граммов миндаля или грецких орехов, 1 чайную ложку оливкового масла, один зубчик чеснока, 100 миллилитров томатного сока, и специи (куркума, базилик, черный перец) по вкусу.