Пожилой мужчина застрял в пустыне из-за дождей и провел там пять дней

Мужчина рассказал, что большую часть времени сидел в автомобиле. В какой-то момент уровень воды в пустыне поднялся так сильно, что Вулфорд думал, что его машину снесет. Он отметил, что изначально планировал провести на трассе три дня, поэтому у него был с собой запас еды и воды. Однако ему все равно приходилось собирать дождевую воду. «Это был настоящее приключение», — заявил он.