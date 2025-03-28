В каких регионах России уже через несколько дней наступит ранняя весна

К 1 апреля практически все регионы России окажутся во власти аномально теплой погоды.
Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уже 28 марта в европейской части страны температура превысит климатическую норму на 4−10 градусов.
Единственными исключениями пока остаются Красноярский и Забайкальский края, а также западные районы Якутии, где сохранятся пониженные температурные показатели.
Однако, по словам метеоролога, тепло постепенно доберется и в эти регионы. Наиболее высокие температуры на предстоящей неделе ожидаются на юге европейской части России.
В Москве предстоящие выходные, 29 и 30 марта, принесут погоду, характерную для середины апреля.
Как отметила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, дневная температура достигнет +15°C, что на 4−5 градусов выше нормы.
Ночные показатели останутся стабильными — в пределах +2…+4°C в течение ближайших пяти суток, тогда как днем столбики термометров будут подниматься до +11°C.
Метеорологи связывают раннее потепление с особенностями циркуляции воздушных масс в этом году.
Аномально высокие температурные показатели наблюдаются уже несколько недель, что позволяет говорить о раннем приходе весны на большей части территории страны.
Жителям центральных и южных регионов России стоит ожидать по-настоящему весенней погоды с положительными температурами как днем, так и ночью.
В ближайшие дни прогнозируется ясная, сухая погода с умеренными ветрами, что создаст комфортные условия для первых весенних прогулок, передает «Интерфакс».