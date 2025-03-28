В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,3

Эпицентр располагался в 33 км к юго-западу от города Мандалай, где проживают около 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
БАНГКОК, 28 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на территории Мьянмы. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался в 33 км к юго-западу от города Мандалай, где проживают около 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.