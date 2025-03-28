Трипсы: как обнаружить вредителей, чем грозит заражение и какие эффективные способы борьбы применить

Александр Пимичев настоятельно рекомендует относиться к избавлению от таких насекомых профессионально, четко следуя инструкции: «В ином случае вы не потравите вредителя, а только сделаете его сильнее. Есть такой термин, как резистентность. Если отрава была слабо разведена, использовалась одна и та же в три разные обработки, это не убьет вредителя, а будет способствовать укреплению его иммунитета. И даже избавиться от него будет еще сложнее».