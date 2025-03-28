Трипсы: как обнаружить вредителей, чем грозит заражение и какие эффективные способы борьбы применить

Если у растений унылый вид, на листьях и стеблях появились белые бугорки, а из цветов сыпется пыльца, рекомендуем внимательно осмотреть домашние культуры. Возможно, поселились одни из самых опасных вредителей — трипсы. Это карантинные насекомые, с которыми при обнаружении необходимо немедленно начать бороться. Как выглядят эти вредители, чем они опасны для растений, какие эффективные способы борьбы применяют и какие распространенные ошибки при этом допускают цветоводы — узнаете в нашем материале.
Что из себя представляют трипсы
Западный цветочный трипс — это мелкое насекомое-вредитель, которое питается соком различных культур. Эти злостные вредители могут поразить свыше 500 видов растений из 50 семейств. Паразиты особенно тяготеют к цветочным культурам, но могут завестись и на плодовых, и на овощных растениях. В зимний период трипсы обитают в теплицах, а в южных районах — в открытом грунте. Вредитель особенно распространен в субтропиках и тропиках.
Фото трипсов: как выглядят вредители
Насекомое достигает в длину от 0,5 до 14 мм. Имеет рот колюще-сосущего типа. Лапки состоят из 1—2 члеников. На них имеются коготки, между которым находится присасывательное пузыревидное приспособление. Брюшко состоит из 10 колец, нижнее вытянуто в трубку. Самки крупнее самцов, имеют зазубренный яйцеклад (1). Насекомое также имеет две пары крыльев, по краям которых бахрома из ресничек. У некоторых крыльев нет (2).
Самка откладывает по 100 яиц. Личинки появляются при температуре воздуха +25 °C в течение 2—4 дней, если температура не выше +15 °C — через 11 дней. Личинки светло-желтого цвета, взрослые особи насекомого — от светло-желтого до темно-коричневого. Сразу после нарождения личинки начинают сосать сок растений. Могут также питаться пыльцой, спорами, нектаром, мелкими беспозвоночными и гифами грибов. В течение 12—35 дней личинки вырастают во взрослую особь, которая способна сделать кладку яиц. По этой причине процесс размножения — очень быстрый. За год могут давать до 15 поколений (1).
Стадии развития насекомого включают:
- яйцо — 12—30 дней;
- личинка — 1—2 недели, питается соком культур;
- пронимфа — 1—3 дня, имеет зачатки крыльев, не питается соком культур;
- нимфа — 2—3 недели, есть крылья, не питается соком культур;
- имаго — 30—45 дней, взрослая особь, питается соком культур.
Откуда берутся трипсы на комнатных растениях: причины появления
Зачастую трипсы появляются на комнатных, плодовых и овощных растениях следующим образом:
- С новыми зараженными культурами, которые выращивают в теплицах (комнатные и срезочные);
- с новой почвой, в которой могут быть как взрослые особи, так и яйца, личинки и куколки;
- их может занести ветром, в том числе через открытые окна, двери или балкон.
«Трипсы предпочитают сухой климат, так как для них он наиболее комфортен. Паразит легко заводится в летний сезон. Вы можете принести в дом трипсов с любым букетом цветов, будь то пионы или луговые цветы», — комментирует Александр Пимичев, создатель группы в Telegram «Заметки зеленолога».
Чем опасны трипсы для растений
Вредители опасны для растений следующим:
- Портят внешний вид: листья сохнут и покрываются желтоватыми пятнами, стебли деформируются, появляются штрихи на лепестках, с цветов осыпается пыльца без наличия ветра и насекомых-опылителей;
- трипсы быстро перебираются на соседние культуры;
- на листьях и лепестках трипсы оставляют липкое вещество — продукты жизнедеятельности насекомых, таким образом, инфицируют своими выделениями;
- снижают урожайность овощей и плодов;
- переносят опасные вирусные заболевания, например, вирус бронзовости томата (3).
- приводят к гибели культуры при сильном заражении.
Насекомые вредят в течение всего года, в спячку не впадают. Кроме того, паразит опасен тем, что от него сложно избавиться, особенно если он разросся на растениях до большой колонии. Минсельхоз России в 2007 году внес цветочный трипс в список карантинных объектов (4).
Как бороться с трипсами: эффективные методы
Существуют народные и профессиональные средства борьбы с трипсами. Наши эксперты рассказали, какие из них наиболее эффективны.
Обработать народными средствами
Ниже рассмотрим подручные средства, которые помогут избавиться от трипсов.
Классические средства
«Обычно зараженные растения купают в растворе горчицы, чесночной воде, а также удаляют вредителей мокрой ваткой», — рассказал Александр Пимичев. Однако такие способы помогают лишь частично и на ранних стадиях распространения паразитов. Они могут сократить количество личинок и взрослых особей, но не устранить вредителей полностью.
Настойка полыни и зеленого мыла
Елена Коваленко, создатель группы в Telegram Helen's Jungle, поделилась методом, который помог ей избавиться от трипса: «На 1 л воды нужно положить 4 столовые ложки настойки полыни и 5 столовых ложек зеленого мыла. Тщательно обработайте этим раствором все свои растения (буквально искупайте их в нем). Процедуру нужно проводить ежедневно на протяжении 7—10 дней. Недостаток метода — при большой коллекции растений это затратно. Преимущество — это экологичный и безопасный состав для детей и животных».
Хищные насекомые, клещи энтомофагов
Оба эксперта отметили эффективный способ борьбы с трипсами — это применение хищных насекомых или клещей энтомофагов. Они достаточно быстро съедают популяцию трипсов, а когда еда в виде вредителей заканчивается — исчезают.
Обработать профессиональными препаратами
Александр Пимичев выделил определенные препараты среди профессиональных средств в борьбе с вредителем. Контактные и системные инсектициды:
- «Моспила»;
- «Актара»;
- «Абарин»,
- «Конфидор».
Препараты специфической направленности
|Препарат
|Наименование и действие средства
|Ингибиторы синтеза хитина
|«Апплауд».
Повреждает панцирь при линьке
|Ювеноиды
|«Инсегар», «Люфокс», «Адмирал», «Иноксифен».
Подавляют гормон роста, благодаря чему насекомое не растет и не размножается
|Антраниламиды
|«Волиам Флекси», «Кораген».
Оказывают овицидное и ларвицидное действие
|Пиридинкарбоксамиды
|«Теппеки», «Урара».
Останавливают питание вредителей
|Ингибиторы биосинтеза липидов
|«Мовенто Энерджи», «Ультра», «Мобенто Флорабл».
Не дают насекомому взрослеть, нарушают линьку и яйцеклад
Особенности борьбы с трипсами на различных комнатных растениях
Трипсы поражают любые культуры, в том числе комнатные цветы. Считается, что эти насекомые особенно часто поражают клубневые, луковичные и орхидеи. Вредитель селится как на простых растениях, например на фуксии, так и на экзотических культурах. Поэтому у цветоводов часто возникает вопрос, какие эффективные препараты использовать для обработки орхидей и пальм, особенно чувствительных к химическим веществам.
Инсектициды комплексно воздействуют на растения. Они проникают в сок растений, а также воздействуют на тело взрослых вредителей и их личинки. Паразит погибает, присасываясь к обработанной культуре.
В таблице ниже представлены средства, которые позволяют избавиться от трипсов и защитить растение на определенный период.
|Наименование
|Период защитного действия
|«Актара»
|14—28 дней после опрыскивания, 40—60 дней после полива почвы
|«Конфидор»
|До 30 дней
|«Масай»
|До 35 дней
|«Апплауд»
|До 30 дней
|«Адмирал»
|До 20 дней
Ошибки при борьбе с трипсами и как их избежать
Александр Пимичев рассказал о главных ошибках, которые цветоводы и садоводы допускают в борьбе с трипсами.
— Самые распространенные недочеты:
- Использование одного инсектицида для уничтожения вредителя. Для трехкратной обработки желательно выбирать разные препараты с системным действием из разных классов, чтобы они проникали в растение через корни и, таким образом, распространялись по нему. В этом случае вредитель отравляется при поедании цветка. Для большей эффективности можно применять дополнительные средства, например, ингибиторы синтеза хитина, гормональные ингибиторы, а также ингибиторы дыхания и овициды.
- Несоблюдение цикла обработки. В зависимости от температуры рост и развитие вредителя занимает разное время. Например, вы можете избавиться от взрослых особей, но останутся кладки яиц. Из них вылупятся личинки, и популяция вредителя вновь восстановится. Поэтому нужно четко определить, через какой промежуток времени вы будете проводить вторую и последующую обработку. Если провести обработку раньше, то останутся еще яйца вредителей, отрава на них не подействует. А если обработаете препаратами позже — взрослые особи успеют отложить новые яйца. Кроме того, в определенные циклы трипс спускается в грунт и развивается в нем, именно это затрудняет устранение вредителей.
- Использование только народных средств. Простыми подручными средствами очень сложно избавиться от такого сложного вредителя.
Елена Коваленко также отметила, что при избавлении от паразита проводят только одну-две обработки, вместо трех, а также тщательно обрабатывают только зараженные растения. Одновременно она отметила: «Обрабатывать лучше все горшки, потому что взрослый трипс летает. Нелишним будет тщательный осмотр и карантин для новых растений. И лучше держать подальше от своих растений свежие фрукты, овощи и срезанные букеты».
Профилактика трипсов: как избежать появления вредителей
Вредителей можно в первое время не заметить на цветах. Обычно они живут сначала на одном растении, но быстро переходят на соседние. Чтобы предотвратить заражение зеленых питомцев трипсами, нужно следовать таким правилам:
- тщательно осматривайте свежесрезанные цветы, которые принесли домой. Для этого следует встряхнуть букет над белым листом бумаги. А чтобы понять, есть ли вредители на садовых культурах, достаточно на землю положить кусочек огурца или яблока. Эти злостные вредители не заставят себя ждать и начнут собираться на такой приманке;
- изолируйте купленные цветы на несколько недель от остальных;
- опрыскивайте растения, обрабатывайте от пыли и устраивайте теплый душ.
Сильное заражение можно сразу заметить, если обратить внимание на нижнюю сторону листа растения. Обычно там собирается колония паразита. При возникновении даже небольших сомнений в отношении заражения растения насекомыми — лучше отказаться от его покупки, потому что избавиться от таких вредителей очень сложно.
«Я не сторонник профилактических обработок. Отрава не влияет положительно на растения, поэтому прибегаю к обработкам только при признаках заражения», — рассказывает Елена Коваленко.
Совет эксперта
Александр Пимичев настоятельно рекомендует относиться к избавлению от таких насекомых профессионально, четко следуя инструкции: «В ином случае вы не потравите вредителя, а только сделаете его сильнее. Есть такой термин, как резистентность. Если отрава была слабо разведена, использовалась одна и та же в три разные обработки, это не убьет вредителя, а будет способствовать укреплению его иммунитета. И даже избавиться от него будет еще сложнее».
Главное о трипсах на комнатных растения
Ниже мы подготовили для вас важную информацию о трипсах, которую нужно знать цветоводам и садоводам.
1. Западный цветочный трипс — это мелкое насекомое-вредитель, которое активно питается соком цветочных, плодовых и овощных культур. В 2007 году Минсельхоз России внес его в список карантинных объектов.
2. Трипсы попадают на комнатные и садовые растения с зараженными растениями, зараженным грунтом, а также могут заноситься ветром через открытые окна и двери.
3. Вредители опасны для растений следующим: портят внешний вид культур, быстро распространяются на соседние цветы, снижают урожайность овощей и плодов, приводят к гибели культуры, переносят опасные вирусные заболевания.
4. При обнаружении паразита нужно начинать с ним борьбу незамедлительно. Для уничтожения вредителя используют народные и промышленные средства.
5. Основные ошибки в борьбе с вредителем: использование одного инсектицида, отсутствие системности и несоблюдение цикла обработки, применение только народных средств, обработка только зараженных растений.
Список источников
1. Большая российская энциклопедия под гл. ред. Ю. С. Осипова. М., 2016.
2. Плавильщиков П. П. Определитель насекомых. М., 1950.
3. Западный (Калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis (Pergande) // Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва и Московской и Тульской областям.
4. Приказ от 26.12.2007 № 673 по Министерству сельского хозяйства РФ «Об утверждении перечня карантинных объектов».
Эксперты:
Александр Пимичев, создатель группы в Telegram «Заметки зеленолога»
Елена Коваленко, создатель группы в Telegram Helen's Jungle