В аэропортах Таиланда ограничили полеты после землетрясения

При этом на сайте The Nation говорится, что аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке временно приостанавливал выполнение рейсов на 20 минут в качестве меры предосторожности, но затем возобновил полеты.
Власти ввели в Бангкоке режим ЧС.
Эпицентр землетрясения находился в Мьянме. Первый толчок магнитудой 7,7 произошел в 16 км города Сикайн на глубине 10 км. Спустя несколько минут было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,9.
Bangkok Post передает, что магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2. Власти предупреждают о возможных афтершоках и рекомендуют соблюдать меры безопасности. В преддверии толчков в Бангкоке объявили эвакуацию из высотных домов.
Из-за землетрясения в столице Таиланда рухнуло строящееся 30-этажное здание. Как пишет Khaosod, это здание управления главного аудитора, неизвестной остается судьба 300 рабочих. Thai PBS передает, что погиб по крайней мере один рабочий, еще 43 числятся пропавшими.
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