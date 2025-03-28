Очевидцы рассказали об обрушении зданий в Бангкоке во время землетрясения

«Сильное землетрясение в Таиланде застало меня врасплох прямо в торговом центре», — рассказала РБК российская туристка Елена Ждан. «Внезапно земля ушла из-под ног, я потеряла равновесие, мир вокруг как будто поплыл. Ощущение собственной слабости усиливалось видом вокруг — обычно спокойные тайцы засуетились, бросились к выходам. Началась паника. Вокруг царил хаос: люди бежали кто куда, некоторые просто стояли, наблюдая, как вдали рушатся здания. Спустя минут сорок произошел второй толчок, слабее первого, но вновь вызвавший панику и новую волну бегущих из зданий. Сейчас метро не работает», — добавила она.