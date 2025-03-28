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Что известно о последствиях землетрясения в Мьянме и Таиланде

На территории Мьянмы произошло землетрясение. Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 61% 764 мм рт. ст. +8°
10

В Бангкоке не менее 43 рабочих оказались под завалами обрушившегося здания, сообщило агентство AFP.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Мощность землетрясения

  • По данным китайского сейсмологического управления, магнитуда землетрясения составила 7,9.
  • Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,7. Землетрясение произошло в 33 км к юго-западу от города Мандалай. Там проживают около 1,2 млн человек. По сведениям центра, очаг залегал на глубине 10 км.
  • Сейсмологи из КНР считают, что очаг залегал на глубине 30 км. Эпицентр находился в локации 21,85 градуса северной широты и 95,95 градуса восточной долготы.
  • Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме.
  • Повторное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Мьянме спустя 12 минут, сообщило китайское сейсмологическое управление. Второй толчок был зафиксирован в локации 21,60 градуса северной широты и 95,95 градуса восточной долготы. Его очаг залегал на глубине 30 км.

Последствия

  • В результате землетрясения обрушился мост через реку Иравади в Мьянме, сообщил портал Myanmar Now. Речь идет о мосте общей длиной более 1 км, который соединяет пригород второго крупнейшего города страны Мандалай с городом Сикайн.
  • По данным портала, частично разрушился исторический дворец Мандалай.
  • В Бангкоке из-за землетрясения обрушилось здание, сообщила газета Khaosod.
  • Не менее 43 рабочих оказались под завалами, сообщило агентство AFP.
  • В Бангкоке объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов.
  • Авиарегулятор Таиланда после землетрясения запретил всем аэропортам страны осуществлять полеты, сообщила газета The Nation.
  • Метеорологический департамент Таиланда предупредил о риске афтершоков в ближайшее время, сообщила газета Khaosod.

Реакция

  • Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават прервала рабочее мероприятие в провинции Пхукет, чтобы провести экстренное совещание.
  • Она объявила в Бангкоке режим ЧП.
  • Фондовая биржа Таиланда (SET) и биржа фьючерсов TFEX приостановили торги.
  • Финансовые учреждения Таиланда могут предоставлять клиентам только ограниченный набор услуг.
  • Посольство России проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан в результате землетрясения в Таиланде, сообщил заведующий консульским отделом российского диппредставительства Илья Ильин.
  • Туроператоры на данный момент не сообщали о том, что кто-то из российских туристов пострадал в результате землетрясения в Таиланде. Туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают отдых в штатном режиме, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
  • В Бангкоке, по предварительным данным, могут находиться до 2 тыс. российских туристов, из них около четверти — организованные путешественники, сообщили в ассоциации.