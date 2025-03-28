В Таиланде ожидают повторное землетрясение за сутки в Мьянме

Землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее в Мьянме и приведшее к обрушению километрового автомобильного моста, сказалось также на других регионах Таиланда. Оно затронуло города Нейпьидо и Янгон. При этом в Бангкоке на фоне произошедшего обрушился строящийся небоскреб.