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Очевидцы рассказали URA.RU про землетрясение в Бангкоке

Из-за угрозы обрушений в Бангкоке объявлена эвакуация из высотных домов. Очевидцы рассказали URA.RU, как они пережили землетрясение в Тайланде.

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Юлия, которая находилась на 54-м этаже в районе Силом, запаниковала. «Дом начал качаться», — сказала она. Когда толчки прекратились, девушка смогла спуститься по лестнице. Видеоматериалы, предоставленные Юлией, показывают осыпающуюся штукатурку и другие мелкие повреждения внутри здания.

Еще одна жительница города, Вероника, оказалась в старом городе во время землетрясения. Она рассказала, что выбежала на улицу, где «буквально тряслась земля». «Это было очень устрашающе», — добавила Вероника.

В столице Таиланда, городе Бангкок, сохраняется напряженная обстановка после мощного землетрясения магнитудой 7,7. Эпицентр его находился в соседнем государстве Мьянма. В результате происшествия разрушено значительное количество зданий, видео обрушения одной из высоток попали на кадры очевидцев.