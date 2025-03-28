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Мьянма объявила режим ЧП

ДЖАКАРТА, 28 мар — РИА Новости. Республика Союз Мьянма объявила чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения регионах, следует из сообщения Совета государственного планирования и администрации страны.

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Источник: AP 2024

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

«Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения районах региона Сагаинг, региона Мандалай, региона Магвэй, северо-восточной части штата Шан, округа Нейпьидо и региона Баго из-за сильного землетрясения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что правительство намерено оперативно расследовать ущерб в этих районах и провести операции по оказанию помощи.