Мьянма объявила режим ЧП

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
«Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения районах региона Сагаинг, региона Мандалай, региона Магвэй, северо-восточной части штата Шан, округа Нейпьидо и региона Баго из-за сильного землетрясения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что правительство намерено оперативно расследовать ущерб в этих районах и провести операции по оказанию помощи.