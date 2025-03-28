Разрушены здания, не работает метро: видео землетрясения в Азии

Associated Press передает, что в Бангкоке рухнуло строящееся 34-этажное здание.
По последним данным, под завалами находятся по меньшей мере 81 человек, трое рабочих официально объявлены погибшими. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.
В столице Таиланда объявили массовые эвакуации из высотных зданий. Тысячи людей стоят на улицах. Власти призывают не возвращаться в строения, так как возможно повторное землетрясение.
Как сообщает пользователи соцсетей, на данный момент в Бангкоке люди все ещё находятся на улицах, многие заведения закрылись, такси в городе подорожало в три раза. На дорогах все еще наблюдается пробки. Главная аэрогавань Таиланда возобновила прием и отправку самолетов.
Эпицентр землетрясения находился в Мьянме. Там наблюдаются многочисленные разрушения.
Между городами Мандалай и Сикайн рухнул мост длиной более одного километра. Также частично разрушен исторический дворец Мандалай, считающийся одним из главных символов города.
Как минимум пять детей и послушник погибли при обрушении монастыря в мьянмском городе Таунгу. Всего в Мьянме в результате землетрясения погибли 20 человек, пострадали 300, люди продолжают прибывать в больницы.