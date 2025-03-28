Разрушены здания, не работает метро: видео землетрясения в Азии

Как сообщает пользователи соцсетей, на данный момент в Бангкоке люди все ещё находятся на улицах, многие заведения закрылись, такси в городе подорожало в три раза. На дорогах все еще наблюдается пробки. Главная аэрогавань Таиланда возобновила прием и отправку самолетов.