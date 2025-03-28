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Число погибших из-за землетрясение в Мьянме достигло 13 человек

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Число погибших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 13, по меньшей мере 200 человек пострадали, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу города Мандалай.

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Источник: Reuters

«Землетрясение убило 13 человек… и ранило еще 200», — говорится в сообщении издания.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.