Число погибших из-за землетрясение в Мьянме достигло 13 человек

«Землетрясение убило 13 человек… и ранило еще 200», — говорится в сообщении издания.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Число погибших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 13, по меньшей мере 200 человек пострадали, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу города Мандалай.
«Землетрясение убило 13 человек… и ранило еще 200», — говорится в сообщении издания.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.