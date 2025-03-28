Землетрясение в Таиланде и Мьянме. Что известно

Землетрясение в Мьянме
В Мьянме, по данным китайского сейсмологического управления, было зафиксировано два подземных толчка на севере страны. Магнитуда первого составила 7,9, второго — 6,4, сообщает «Коммерсантъ».
В республике объявили чрезвычайное положение в пострадавших от подземных толчков районах, пишет «РИА Новости». Особый режим введен в регионах Сагаинг, Мандалай, Магвэй, в северо-восточной части штата Шан, округа Нейпьидо и региона Баго, говорится в сообщении Совета государственного планирования администрации Мьянмы.
Правительство страны оказывает помощь пострадавшим и устанавливает ущерб от разрушений.
«Поступают сообщения о разрушениях жилых зданий и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городах Мандалай и Сагайн, расположенных в северной части страны», — сообщили изданию «Инфо24» в посольстве России в Мьянме.
В Мандалае из-за подземных толчков рухнул исторический дворец. Здание было построено в середине 19 века. Разрушился мост через реку Иравади, который соединяет два пострадавших города, сообщает местный портал Myanmar Now. В воду упали около пяти пролетов.
В штате Южный Шан землетрясение стало причиной разрушения восьмиэтажного здания гостиницы Aung Pan.
«Погибли два человека, а гости, включая персонал отеля, оказались под завалами. По словам спасателей и местных жителей, первоначальные сообщения указывают на то, что в результате обрушения всего отеля погибли два человека, а около 20 человек, включая семерых сотрудников отеля, оказались в ловушке», — приводит «РИА Новости» сообщение бирманского портала DVB.
На месте ЧП работают спасатели.
Власти республики объявили срочный сбор донорской крови в связи с большим количеством раненых и погибших из-за землетрясения, пишет «РИА Новости».
«Многие люди погибли и получили ранения в результате землетрясения, и многие люди проходят лечение в государственных больницах в регионе Сагайн, регионе Мандалай и округе Нейпьидо», — заявили в Государственном административном совете страны.
Землетрясение в Таиланде
По информации Bangkok Post, магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2.
Подземные толчки привели к разрушениям и авариям. Премьер-министр страны Пхеттонган Чинават во время землетрясения находилась в Пхукете, где участвовала в заседании по туризму. Она распорядилась сразу же прервать встречу, чтобы провести совещание в связи с произошедшим, пишет Thairath. Премьер ввела в действие режим чрезвычайного положения в столице Таиланда — Бангкоке. Губернатор города Чачачарт Ситтипхан распорядился открыть командный центр по землетрясениям в мэрии.
В Бангкоке из-за землетрясения буквально «сложился» 30-этажный недостроенный небоскреб. В момент подземных толчков там велись строительно-монтажные работы. Под завалами оказались десятки рабочих. Агентство France-Presse со ссылкой на экстренные службы сообщило о 43 строителях под завалами обрушившегося здания, передает «РИА Новости». Известно о двух погибших, по данным агентства Associated Press. Судьба многих сотрудников стройки остается неизвестной.
Граждан и гостей Таиланда призвали соблюдать осторожность. Метеорологический департамент Таиланда заявил об опасности повторных подземных толчков, сообщает РБК со ссылкой на газету Khaosod. В Бангкоке сразу же объявили эвакуацию граждан из небоскребов и многоэтажных зданий.
«Эвакуация высотных зданий необходима для проведения немедленной инспекции их состояния в целях безопасности населения», — цитирует «РИА Новости» одно из объявлений мэрии Бангкока в соцсетях.
Надземное и подземное метро в Бангкоке временно закрыли для движения транспорта. Все аэропорты временно прекратили работу, пишет РБК, ссылаясь на Khaosod. Позже стало известно, что главная аэрогавань Таиланда возобновила прием и отправку самолетов.
Фондовая биржа в Бангкоке поставила торги на паузу. Об этом пресс-служба площадки сообщила на официальном сайте.
Банки в Таиланде временно работают в ограниченном режиме, при этом платежные системы функционируют как обычно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центробанк Таиланда.
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на губернатора Бангкока, в результате последствий землетрясения в столице Таиланда погибли по меньшей мере три человека.
Что известно о туристах из России в Таиланде и Мьянме
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), только в Бангкоке могут отдыхать до двух тысяч россиян, сообщает РБК. Почти 500 человек из них являются организованными туристами, которые покупали туры заранее и имеют согласованные маршруты. В АТОР заверили, что до сих пор никто из туроператоров о пострадавших информации не подавал.
Представители российского посольства в Таиланде выясняют, есть ли среди пострадавших от землетрясения граждане РФ и какая помощь им требуется. Об этом рассказал ТАСС заведующий консульским отделом российского диппредставительства Илья Ильин.
В посольстве России в Мьянме сейчас также устанавливают, сколько человек пострадали от землетрясения и есть ли среди них россияне, пишет «Инфо 24».