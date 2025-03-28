Землетрясение в Таиланде и Мьянме. Что известно

Подземные толчки привели к разрушениям и авариям. Премьер-министр страны Пхеттонган Чинават во время землетрясения находилась в Пхукете, где участвовала в заседании по туризму. Она распорядилась сразу же прервать встречу, чтобы провести совещание в связи с произошедшим, пишет Thairath. Премьер ввела в действие режим чрезвычайного положения в столице Таиланда — Бангкоке. Губернатор города Чачачарт Ситтипхан распорядился открыть командный центр по землетрясениям в мэрии.