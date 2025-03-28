Лучшие сорта свеклы: рейтинг топ-15 по урожайности и вкусу корнеплодов

В этой статье представлен детальный анализ лучших сортов столовой свеклы: от сроков созревания до особенностей корнеплодов культуры, рекомендаций по регионам выращивания и способности адаптации к неблагоприятным условиям. Здесь же раскроем ключевые критерии для выбора подходящего сорта и секреты агрономических приемов, обеспечивающих высокую урожайность этого полезного овоща.
Топ-15 хороших сортов сладкой столовой свеклы
— История происхождения различных сортов столовой свеклы довольно интересна. Поначалу не было деления свеклы на столовые, кормовые и сахарные сорта. Первое упоминание о красной корнеплодной (то есть столовой) свекле можно встретить в литературе Европы только с XVI века. При этом первая красная свекла имела более толстый и короткий корнеплод, чем белая, но была еще очень далека от аккуратных современных шариков и репок.
Лишь с XVIII века свекла окончательно разделилась на столовые (красные) и кормовые сорта (с белыми корнеплодами), а сахарная свекла (для переработки на сахар) была выведена в начале XIX века из белокорнеплодных сортов.
В настоящее время выведены сотни сортов столовой свеклы для различных регионов нашей страны. Для Средней полосы России, Урала и Сибири можно посоветовать раннеспелые сорта, такие как «Бикорес», «Бона», «Водан F1», «Красный лед», «Экшен F1» или среднеспелые сорта «Болтарди», «Бордо 237», «Боро F1», «Боярыня», «Браво», «Египетская плоская», «Мулатка», «Несравненная А 463», «Пабло», «Ред Клауд», «Хавская», «Цилиндра» и др., — рассказывает эксперт Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала».
1. «Бикорес»
Сорт выведен в Голландии и относится к раннеспелым. Для корнеплодов характерна округлая форма, тонкая кожица и красная мякоть со сладким вкусом. Сорт устойчив к церкоспорозу и цветушности, с хорошими вкусовыми качествами. Используется для заготовок на зиму, а также хорош в свежем виде.
Характеристики
|Диаметр корнеплода
|10—15 см
|Масса корнеплода
|160—320 г
|Время от всхода семян до сбора урожая
|80 дней
|Урожайность с 1 кв. м
|До 6 кг
|Рекомендуемые регионы
|Дальневосточный, Уральский, Северо-Западный, Центральный и Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Нижневолжский, Западно-Сибирский
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Ранний сорт свеклы
- Сорт отличается высокой урожайностью
- Корнеплоды хорошо хранятся
- Сорт устойчив к цветушности
Минусы:
- Теплолюбивый сорт
- Невысокая всхожесть семян
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2. «Бона»
Сорт относится к среднеспелым, зарегистрирован в 2001 году. Корнеплоды среднего размера, округлой формы, кожица и мякоть темно-красной окраски, кольца не выражены. Вкус свеклы нежный и сладкий.
Характеристики
|Диаметр корнеплода
|6,5—12,5 см
|Масса корнеплода
|250—280 г
|Время от всхода семян до сбора урожая
|100—120 дней
|Урожайность с 1 кв. м
|До 5,5—6,8 кг
|Рекомендуемые регионы
|Все регионы России
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Среднеспелый сорт подходит для всех регионов России
- Корнеплоды подходят для любого кулинарного использования
- Корнеплоды хорошо хранятся
Минусы:
- Растение хорошо растет только на солнечном месте
- Культура не растет на кислых почвах
- При приготовлении корнеплоды могут потерять цвет
- При недостаточном поливе в мякоти свеклы образовываются кольца на разрезе
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3. «Водан F1»
Гибрид зарегистрирован в 2006 году и относится к раннеспелым. Корнеплоды округлой формы с красной мякотью отличного вкуса. Гибрид считает нележким, но прекрасно подходит для различных заготовок на зиму.
Характеристики
|Диаметр корнеплода
|10 см
|Масса корнеплода
|280—420 г
|Время от всхода семян до сбора урожая
|85—90 дней
|Урожайность с 1 кв. м
|До 2,8—7,8 кг
|Рекомендуемые регионы
|Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Северо-Западный, Дальневосточный, Западно-Сибирский, Нижневолжский, Волго-Вятский, Средневолжский
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Раннеспелый гибрид подходит для большинства регионов
- Корнеплоды обладают отличным вкусом
- Для гибрида характерна хорошая устойчивость к погодным условиям
Минусы:
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4. «Красный лед»
Сорт относится к скороспелым, зарегистрирован в 2015 году. Корнеплоды округлой формы с мякотью красного цвета. Культура имеет высокие вкусовые качества. Сорт отлично подходит для заготовок, замораживания и употребления в свежем виде.
Характеристики
|Диаметр корнеплода
|10 см
|Масса корнеплода
|110—300 г
|Время от всхода семян до сбора урожая
|90—95 дней
|Урожайность с 1 кв. м
|До 6—7 кг
|Рекомендуемые регионы
|Западно-Сибирский, Центральный
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Растения устойчивы к цветушности и растрескиванию плодов при неблагоприятных погодных условиях
- Скороспелый сорт
- Высокая урожайность
- Корнеплоды с отличной лежкостью
- Свекла сохраняет цвет при варке
- Культура обладает отличными вкусовыми характеристиками
- Сорт редко повреждается насекомыми-вредителями
Минусы:
Необходимо часто поливать растения, пропалывать грядки, рыхлить землю и вносить подкормки для лучшей урожайности.
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5. «Экшен F1»
Это раннеспелый, очень урожайный гибрид. Форма корнеплодов округлая, поверхность гладкая, кожица темно-бордового цвета, а оттенок мякоти темно-красный. Мякоть нежная, вкусная и сочная, без колец.
Характеристики
|Диаметр корнеплода
|8—12 см
|Масса корнеплода
|150—350 г
|Время от всхода семян до сбора урожая
|100—105 дней
|Урожайность с 1 кв. м
|До 7—10 кг
|Рекомендуемые регионы
|Все регионы России
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Растения устойчивы к цветушности, заболеваниям и насекомым-вредителям, а также засухе и другим погодным явлениям
- Высокая лежкость корнеплодов
- Раннеспелый гибрид
- Высокая урожайность
- Сорт подходит для всех регионов России
Минусы:
Важно правильно ухаживать за растениями для лучшей урожайности.
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6. «Бордо 237»
Это старый сорт советской селекции, зарегистрирован в 1943 году. Сорт относится к среднеспелым. Корнеплоды округлой или уплощенной формы, мякоть свеклы темно-бордовой окраски с нежным сладким вкусом.
Характеристики
|Диаметр корнеплода
|12—15 см
|Масса корнеплода
|260—510 г
|Время от всхода семян до сбора урожая
|70—120 дней
|Урожайность с 1 кв. м
|До 4—8 кг
|Рекомендуемые регионы
|Все регионы России
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Растения светолюбивы, засухоустойчивы, теплолюбивы, а также устойчивы к различным заболеваниям
- Корнеплоды отменного вкуса
- Растения хорошо переносят недостаток полива
- Сорт подходит для всех регионов России
Минусы:
- Растения быстро растут только на солнечном месте в огороде
- Культура не развивается на кислых почвах
- Растения могут болеть пероноспорозом и церкоспорозом
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7. «Боро F1»
Среднеспелый урожайный гибрид, который был выведен в Голландии и зарегистрирован в 2004 году. Корнеплоды округлой формы с темно-бордовой и сладкой мякотью, кольца не выражены.
Характеристики
|Диаметр корнеплода
|8—10 см
|Масса корнеплода
|140—200 г
|Время от всхода семян до сбора урожая
|110—120 дней
|Урожайность с 1 кв. м
|До 7 кг
|Рекомендуемые регионы
|Северо-западный, Восточно-Сибирский, Центрально-Черноземный, Центральный, Волго-Вятский, Северо-Кавказский, Нижневолжский, Средневолжский, Дальневосточный, Уральский
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Очень сладкий вкус корнеплодов
- Гибрид отличается холодостойкостью и высокой адаптивностью
- Гибрид устойчив к различным заболеваниям и цветушности
- Гибрид рекомендован для большинства регионов
Минусы:
Выращивать растения необходимо на солнечном месте.
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8. «Барыня»
Этот сорт свеклы относится к среднеспелым. Корнеплоды округлой формы, гладкие, мякоть темно-красной окраски, без колец.
Характеристики
|Диаметр корнеплода
|8 см
|Масса корнеплода
|90—220 г
|Время от всхода семян до сбора урожая
|100—120 дней
|Урожайность с 1 кв. м
|До 3—6,9 кг
|Рекомендуемые регионы
|Центральный регион
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Сорт отличается холодостойкостью и отличной лежкостью корнеплодов
- Сорт устойчив к цветушности
- Свекла отлично подходит для любого использования в кулинарии
Минусы:
У растения много ботвы.
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9. «Браво»
Этот сорт зарегистрирован в 1997 году. Корнеплоды округлой формы, фиолетового цвета, с гладкой поверхностью. Мякоть бордового цвета и очень нежная.
Характеристики
|Диаметр корнеплода
|13—16 см
|Масса корнеплода
|300 г
|Время от всхода семян до сбора урожая
|70—100 дней
|Урожайность с 1 кв. м
|До 7—9 кг
|Рекомендуемые регионы
|Средневолжский, Северный, Центральный, Северо-Западный, Центрально-Черноземный, Дальневосточный, Западно-Сибирский
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Корнеплоды прекрасно подходят для любого использования в кулинарии
- Засухоустойчивый сорт
- Корнеплоды с отличной лежкостью
- Культура обладает отличными вкусовыми характеристиками
Минусы:
- Сорт может слабо поражаться церкоспорозом и повреждаться свекловичной мухой
- Выращивать растения необходимо на солнечном месте
- Культура не растет на кислых почвах
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10. «Египетская плоская»
Этот сорт свеклы относится к среднеспелым, очень урожаен. Сорт зарегистрирован в 1943 году. Корнеплоды круглые, плоские, сплюснуты в горизонтальной плоскости. Корень длинный и средней толщины. Кожица корнеплода гладкая, темно-красной окраски. Мякоть сочная, вкусная, фиолетово-розовой окраски.
Характеристики
|Диаметр корнеплода
|6,5—14 см
|Масса корнеплода
|250—500 г
|Время от всхода семян до сбора урожая
|100—120 дней
|Урожайность с 1 кв. м
|До 5—8,5 кг
|Рекомендуемые регионы
|Дальневосточный. Центрально-Черноземный, Восточно-Сибирский, Центральный
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Корнеплоды лежкие и отлично переносят транспортировку
- Засухоустойчивый сорт
- Высокая урожайность
- Свекла обладает отличными вкусовыми характеристиками
- Корнеплоды без колец
Минусы:
- Низкая всхожесть семян
- Корнеплоды часто повреждаются грызунами
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11. «Мулатка»
Сорт относится к среднеспелым и зарегистрирован в 2003 году. Корнеплоды округлой формы, с кожицей, окрашенной в темно-бордовый цвет. Мякоть свеклы сладкая и вкусная, кольца отсутствуют.
Характеристики
|Диаметр корнеплода
|10—12 см
|Масса корнеплода
|160—360 г
|Время от всхода семян до сбора урожая
|125—130 дней
|Урожайность с 1 кв. м
|До 3,5—6 кг
|Рекомендуемые регионы
|Центрально-Черноземный, Центральный, Волго-Вятский, Дальневосточный
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для растений этого сорта характерна устойчивость к перепадам температуры, даже молодые растения не боятся возвратных заморозков в конце мая — начале июня
- Вкусная мякоть с отсутствием колец
- Корнеплоды лежкие и отлично переносят транспортировку
Минусы:
- Культура предпочитает только рыхлую почву
- Корнеплоды менее сладкие
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12. «Несравненная А 463»
Сорт советской селекции, который относится к среднеспелым и подходит для регионов с холодным климатом. Корнеплоды плоской формы, кожица окрашена в темно-бордовый цвет. Мякоть темно-красной окраски, с кольцами черноватого оттенка, нежная, сочная и вкусная.
Характеристики
|Диаметр корнеплода
|8—10 см
|Масса корнеплода
|170—380 г
|Время от всхода семян до сбора урожая
|70—100 дней
|Урожайность с 1 кв. м
|До 3—7 кг
|Рекомендуемые регионы
|Уральский, Центральный
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Растения не болеют церкоспорозом, не стрелкуются
- Растения устойчивы к заболеваниям и насекомым-вредителям, а также засухе и другим погодным явлениям
- Культура обладает отличными вкусовыми характеристиками
- Корнеплоды больше подходят для употребления в свежем виде
Минусы:
- Низкая лежкость корнеплодов
- Волокнистая мякоть свеклы
- Низкая всхожесть семян
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13. «Пабло F1»
Этот голландский гибрид урожаен, относится к среднеспелым, подходит для выращивания в областях с холодным климатом. Зарегистрирован в 1993 году. Корнеплоды округлой формы, кожица окрашена в темно-красный цвет. Мякоть сладкая, ярко-красного цвета, кольца отсутствуют.
Характеристики
|Диаметр корнеплода
|10—15 см
|Масса корнеплода
|125—450 г
|Время от всхода семян до сбора урожая
|85—100 дней
|Урожайность с 1 кв. м
|До 6,5—7 кг
|Рекомендуемые регионы
|Все регионы, кроме Крайнего Севера России
Плюсы и минусы
Плюсы:
Минусы:
- Выращивать растения необходимо на солнечном месте
- Культура не растет на кислых почвах
- Культура предпочитает только рыхлую почву
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14. «Хавская»
Этот сорт свеклы был зарегистрирован в 1983 году и относится к среднеспелым. Корнеплоды выровненные, форма округлая, мякоть бордово-красная, кольца не выражены.
Характеристики
|Диаметр корнеплода
|8 см
|Масса корнеплода
|300—500 г
|Время от всхода семян до сбора урожая
|120—130 дней
|Урожайность с 1 кв. м
|До 3—5 кг
|Рекомендуемые регионы
|Волго-Вятский, Сибирь, Центральный, Средневолжский, Западно-Сибирский
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокая лежкость корнеплодов
- Растения устойчивы к заболеваниям и насекомым-вредителям
- Сорт отличается высокой адаптивностью
- Корнеплоды подходят для любого кулинарного использования
Минусы:
У растения много ботвы.
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15. «Цилиндра»
Сорт среднеспелый, проверенный временем и очень любимый огородниками. Зарегистрирован в 1998 году. Растения среднего размера, неприхотливые и устойчивые к заболеваниям и цветушности. Корнеплоды цилиндрической формы, вытянутые, с заостренным кончиком.
Характеристики
|Диаметр корнеплода
|4—5 см
|Масса корнеплода
|250—600 г
|Время от всхода семян до сбора урожая
|110—130 дней
|Урожайность с 1 кв. м
|До 7—10 кг
|Рекомендуемые регионы
|Все регионы России
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Неприхотливый и урожайный сорт свеклы
- Мякоть очень нежная и приятная на вкус, без колец и прожилок
- Лежкость корнеплодов до полугода
- Свекла отлично подходит для транспортировки
- Культура обладает отличными вкусовыми характеристиками
Минусы:
- Низкая холодоустойчивость сорта
- При понижении температуры свекла может стрелковаться
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Как правильно выбрать сорт свеклы
Выбор сорта столовой свеклы для выращивания на огороде зависит от ряда факторов, которые стоит учесть. Это климатические особенности региона, устойчивость к неблагоприятным факторам (болезни, вредители, засуха или понижение температуры), использование корнеплодов (зимнее хранение, заморозка, кулинарное использование в свежем виде или для заготовок) и личные вкусы.
1. Учитывайте регион выращивания
Хотя свекла считается достаточно неприхотливой культурой, лучше выбирать районированные сорта. Некоторые сорта и гибриды («Цилиндра», «Бордо 237», «Экшен F1») подходят для всех регионов страны.
2. Предусмотрите использование корнеплодов
Для употребления в свежем виде выбирайте ранние сорта с прекрасным вкусом, нежной мякотью и тонкой кожицей корнеплодов. Для зимнего хранения рекомендуем выбирать лежкие сорта. А для консервирования или маринования выбирайте сорта с высоким содержанием сахаров.
3. Выберите форму и цвет корнеплодов
Корнеплоды столовой свеклы могут быть округлой, цилиндрической или уплощенной формы. Их цвет варьируется от разных оттенков красного до желтого и даже белого.
4. Учитывайте срок созревания
Срок созревания свеклы зависит от ее сорта и делится на три основные категории:
- Раннеспелые сорта достигают технической спелости через 60—90 дней. Они идеальны для тех, кто хочет получить урожай как можно быстрее, например, для ранних салатов или летних блюд.
- Среднеспелые сорта созревают за 90—120 дней. Они сочетают в себе хорошую урожайность и отличный вкус, подходят для длительного хранения и зимних заготовок.
- Позднеспелые сорта требуют более 120 дней для полного созревания. Такая свекла отличается высокой лежкостью и насыщенным вкусом, что делает ее идеальной для зимнего хранения.
5. Выберите сорт или гибрид культуры
Благодаря гетерозису (гибридной силе) гибриды обладают высокой урожайностью и устойчивостью к погодным условиям, заболеваниям и насекомым-вредителям. Однако семена гибридов дорогие, а оставлять на семена такие корнеплоды (свекла зацветает на второй год) не стоит из-за расщепления. Посевной материал сортов дешевле, в упаковке их обычно больше, некоторые сорта особенно любимы огородниками за свои свойства.
Как вырастить сахарную свеклу в открытом грунте
Даниил Костылев рекомендует ознакомиться со следующей информацией:
— Из биологических особенностей можно отметить, что свекла плохо растет на кислых почвах и именно этот фактор снижает качество корнеплодов. Оптимальная кислотность почвы находится в диапазоне pH 6,0—7,0.
Столовая свекла — относительно холодостойкое растение. Семена начинают прорастать при +5 °C, что теоретически позволяет высевать ее в самые ранние весенние сроки.
Однако всходы повреждаются ранневесенними заморозками. К тому же у свеклы возможна цветуха — появление генеративных стеблей в первый же год жизни, что ухудшает урожай корнеплодов. А вероятность цветухи усиливают длительные пониженные температуры весной. Поэтому с посевом свеклы лучше не торопиться: высевая ее в средние весенние сроки — примерно в середине мая, через две недели после ранних посевов. В этом случае свекла довольно быстро всходит (через 5—6 дней при температуре почвы +15 °C).
Относительно крупный размер семян (соплодий) позволяет высевать свеклу довольно глубоко — от 2—3 см на глинистых почвах до 4—5 см на песчаных. На такой глубине к среднему сроку посева еще сохраняется влага в почве. Но при жаркой весенней погоде влаги для хорошего прорастания может все же не хватить, учитывая повышенную требовательность свеклы к влажности именно в этот период (для прорастания семенам требуется впитать 150% воды от их массы). Поэтому не помешает после посева провести хороший полив.
Схема посева должна учитывать, что свекла формирует довольно большую листовую массу. Для нормального роста ей нужно относительно большое пространство — излишнее загущение сильно снижает урожай и его качество. Поэтому между рядами оставляют 25—35 см, а между растениями в рядке должно быть примерно от 8 до 12 см, в зависимости от формы корнеплода у сорта (удлиненно-цилиндрические гуще, более широкие округлые и репообразные — разреженней).
При посеве нужно учесть, что сразу обеспечить нужное расстояние между растениями свеклы — довольно трудно. Ведь у свеклы не простые семена, а соплодия, в которых может быть от 3 до 5 семян. Поэтому можно использовать либо специально калиброванные семена, либо провести после всходов одно или даже два прореживания. Ведь если соседние семена в соплодии прорастут очень близко друг к другу, то их корнеплоды будут конкурировать между собой (с деформацией и потерей массы), даже если рядом не будет других растений.
Свекла относительно нетребовательна к влаге, так как имеет мощную и глубокую корневую систему. Но полив значительно увеличит урожайность свеклы, особенно если в начале лета (когда идет активное формирование корнеплодов) будут засушливые условия. Поливы лучше закончить за 3—4 недели до уборки корнеплодов на хранение.
Для свежего потребления уборку молодых корнеплодов начинают при любом их размере, прямо с листьями, которые тоже можно есть (у свеклы есть даже особая листовая разновидность — мангольд). Но для хранения дожидаются наступления технической спелости. Убирают свеклу на хранение раньше моркови (примерно в первую половину сентября), так как любые возможные заморозки резко снижают лежкость корнеплодов.
Выкопанные корнеплоды очищают от почвы, обрезают черешки с листьями на 1—2 см от головки. Хранить лучше при температуре 0…+4 °C, если есть возможность, то в слегка влажном песке.
Обзор лучших сортов свеклы
Для удобства мы собрали в таблицу популярные сорта и гибриды столовой свеклы по срокам их созревания.
|Раннеспелые сорта свеклы
|«Бикорес», «Бона», «Водан F1», «Красный лед», «Экшен F1»
|Среднеспелые сорта свеклы
|«Бордо 237», «Боро F1», «Барыня», «Браво», «Египетская плоская», «Мулатка», «Несравненная А 463», «Пабло F1»,«Хавская», «Цилиндра»
Эксперт: Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»