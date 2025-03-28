Лучшие сорта свеклы: рейтинг топ-15 по урожайности и вкусу корнеплодов

При посеве нужно учесть, что сразу обеспечить нужное расстояние между растениями свеклы — довольно трудно. Ведь у свеклы не простые семена, а соплодия, в которых может быть от 3 до 5 семян. Поэтому можно использовать либо специально калиброванные семена, либо провести после всходов одно или даже два прореживания. Ведь если соседние семена в соплодии прорастут очень близко друг к другу, то их корнеплоды будут конкурировать между собой (с деформацией и потерей массы), даже если рядом не будет других растений.