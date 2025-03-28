«Трясет часто». Сейсмолог ответила, докатится ли землетрясение из Азии до РФ

«В Юго-Восточной Азии регулярно бывают землетрясения, учёные называют эту территорию зоной субдукции (место, где океаническая кора пододвигается под окраину континента). И Таиланд, и Сингапур, и Индонезия, и Япония подвержены сильным землетрясениям, которые происходят в океане. Но и строительство зданий там идёт с учётом этого, — говорит Елена Кобелева. — Разрушившийся в Бангкоке дом, судя по всему, просто не успели укрепить. А в принципе находящиеся там небоскрёбы все очень хорошо построены с точки зрения сейсмической устойчивости и не боятся этих 7−8 — балльных землетрясений. Для них это вполне нормально. И, на самом деле, нашим туристам особенно ничего не угрожает».