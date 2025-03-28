«Трясет часто». Сейсмолог ответила, докатится ли землетрясение из Азии до РФ

Землетрясение магнитудой 7, 7 баллов произошло 28 марта в Мьянме около 11:50 утра, его эпицентр находился недалеко от города Мандалай. В находящемся неподалёку Таиланде в это время, по данным Ассоциации туроператоров, находится около 200 тысяч российских туристов. Угрожает ли им что-то и есть ли необходимость немедленно покидать страну? На вопросы корреспондента irk.aif.ru ответила директор Байкальского филиала Геофизической службы РАН, сейсмолог Елена Кобелева.
Землетрясение в Таиланде.
«В Юго-Восточной Азии регулярно бывают землетрясения, учёные называют эту территорию зоной субдукции (место, где океаническая кора пододвигается под окраину континента). И Таиланд, и Сингапур, и Индонезия, и Япония подвержены сильным землетрясениям, которые происходят в океане. Но и строительство зданий там идёт с учётом этого, — говорит Елена Кобелева. — Разрушившийся в Бангкоке дом, судя по всему, просто не успели укрепить. А в принципе находящиеся там небоскрёбы все очень хорошо построены с точки зрения сейсмической устойчивости и не боятся этих 7−8 — балльных землетрясений. Для них это вполне нормально. И, на самом деле, нашим туристам особенно ничего не угрожает».
Елена Кобелева считает, что в срочной покупке билетов в Россию и ожидании афтершоков (повторных землетрясений) нет никакого смысла. Бояться ехать в Таиланд, если куплены билеты, тоже не стоит.
«Моя знакомая сейчас как раз была в аэропорту Бангкока, — продолжает Елена. — Она из Красноярска, то есть к земным толчкам непривычная. Но сказала, что они ощущались примерно как землетрясение силой около четырёх баллов, что она застала на Байкале, когда отдыхала. Говорит, что паники нет. И их рейс отложили всего на час».
Землетрясение в Бангкоке.
Для землетрясения раскачивание зданий — это обычное дело, особенно высоток. И жители, сообщает издание thepattayanews.ru говорили о раскачивании зданий, но обычно это не опасно. Однако интенсивность толчков вызвала массовую эвакуацию. Видеоролики, циркулирующие в сети, показывают, как вода выплескивается из панорамных бассейнов на крыше, а очевидцы описывают сцены хаоса, когда сотни людей высыпали из высотных квартир, отелей и офисных зданий.
Строящийся небоскреб в бангкокском Чатучаке рухнул. Воздействие землетрясения было достаточно сильным, чтобы приостановить работу некоторых линий метро и легкорельсового транспорта в городе. Премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чинават прервал официальный визит на Пхукет, чтобы провести срочное совещание. Толчки не ограничивались Бангкоком. Жители северных городов, таких как Чиангмай, также сообщили, что чувствовали тряску, а некоторые описывали, как выбегали на улицу в состоянии паники. «Я спал в доме и выбежал из здания так далеко, как только мог, в пижаме», — рассказал житель Чиангмая тайским СМИ.
Землетрясение распространилось за пределы Мьянмы и Таиланда, толчки, как сообщается, ощущались в некоторых частях Вьетнама, Лаоса, Китая и даже в индийском городе Дели. Китайский центр сейсмологических сетей (CENC) зафиксировал первоначальное землетрясение магнитудой 7.9, что немного выше оценки USGS, и отметил толчки в провинции Юньнань.