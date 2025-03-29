Народные приметы на 30 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Наши предки 30 марта начинали собирать березовый сок. В старину его пили как в чистом виде, так и делали взвар — разновидность сбитня, приготовленный на основе трав, сушеных фруктов, ягод и меда. Напиток считался целебным. Он укреплял здоровье, давал силу, прибавлял энергию.