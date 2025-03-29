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Народные приметы на 30 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Рассказываем, как не прокатиться мимо желаний и укрепить здоровье.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Ветка куста с каплями дождя ранней весной
Источник: Freepik

Верующие 30 марта вспоминают преподобного Алексия, человека Божия. Его родители были благочестивыми христианами, активно помогающими обездоленным и голодающим.

В связи с тем, что 30 марта на Руси обычно уже было тепло, Алексея прозвали теплым.

Приметы погоды 30 марта

В день Алексея Теплого люди с давних времен внимательно наблюдали за погодой, чтобы знать, какого урожая стоит ждать и какая погода будет весной.

  • 30 марта пошел дождь или снег — летом стоит ждать богатого урожая.
  • Стоит ясная погода — к неурожаю грибов и жаркому лету.
  • В день Алексея Теплого тепло — такой весна будет до самого лета.
  • К концу марта не вернулись скворцы — весна не порадует теплом.
  • Если в ночь на 30 марта небо звездное, значит, скоро потеплеет.
  • Трясогузки прилетели — быть половодью.
  • На орешнике сережки появились — значит, зиме конец, можно сеять мак.

Что можно делать 30 марта

Согласно народным приметам, на Алексея Теплого нужно завершить все старые дела. Того, кто сможет это сделать, ожидает удачный и благополучный год.

Наши предки 30 марта начинали собирать березовый сок. В старину его пили как в чистом виде, так и делали взвар — разновидность сбитня, приготовленный на основе трав, сушеных фруктов, ягод и меда. Напиток считался целебным. Он укреплял здоровье, давал силу, прибавлял энергию.

Лечебные настойки делали и из березовых почек. Напитки использовали для лечения простуды и больного желудка, а также заболеваний, связанных с почками и суставами.

Что запрещено делать 30 марта

С днем Алексея Теплого связаны особые запрещающие приметы. Вот что нельзя делать 30 марта:

  • садиться в сани. Считается, что они «прокатят мимо желаний»;
  • начинать новые дела. Согласно народным приметам, любые начинания обернутся неудачей;
  • давать деньги в долг и делиться продуктами, в особенности хлебом. Такими действиями можно отдать благополучие детей и их будущее счастье. Также в семью могут прийти болезни;
  • убирать снег, если он падает с крыши, так как считается, что он обладает целительной силой. Рекомендуется его растопить и умыться талой водой;
  • отправляться в дальнюю дорогу. Согласно народным приметам, путешествия в этот день обернутся неудачей, на пути встретятся неприятности.
  • тратить воду и использовать ее не по назначению. Лучше избегать стирок вещей и не включать воду надолго.