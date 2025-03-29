Народные приметы на 30 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Верующие 30 марта вспоминают преподобного Алексия, человека Божия. Его родители были благочестивыми христианами, активно помогающими обездоленным и голодающим.
В связи с тем, что 30 марта на Руси обычно уже было тепло, Алексея прозвали теплым.
Приметы погоды 30 марта
В день Алексея Теплого люди с давних времен внимательно наблюдали за погодой, чтобы знать, какого урожая стоит ждать и какая погода будет весной.
- 30 марта пошел дождь или снег — летом стоит ждать богатого урожая.
- Стоит ясная погода — к неурожаю грибов и жаркому лету.
- В день Алексея Теплого тепло — такой весна будет до самого лета.
- К концу марта не вернулись скворцы — весна не порадует теплом.
- Если в ночь на 30 марта небо звездное, значит, скоро потеплеет.
- Трясогузки прилетели — быть половодью.
- На орешнике сережки появились — значит, зиме конец, можно сеять мак.
Что можно делать 30 марта
Согласно народным приметам, на Алексея Теплого нужно завершить все старые дела. Того, кто сможет это сделать, ожидает удачный и благополучный год.
Наши предки 30 марта начинали собирать березовый сок. В старину его пили как в чистом виде, так и делали взвар — разновидность сбитня, приготовленный на основе трав, сушеных фруктов, ягод и меда. Напиток считался целебным. Он укреплял здоровье, давал силу, прибавлял энергию.
Лечебные настойки делали и из березовых почек. Напитки использовали для лечения простуды и больного желудка, а также заболеваний, связанных с почками и суставами.
Что запрещено делать 30 марта
С днем Алексея Теплого связаны особые запрещающие приметы. Вот что нельзя делать 30 марта:
- садиться в сани. Считается, что они «прокатят мимо желаний»;
- начинать новые дела. Согласно народным приметам, любые начинания обернутся неудачей;
- давать деньги в долг и делиться продуктами, в особенности хлебом. Такими действиями можно отдать благополучие детей и их будущее счастье. Также в семью могут прийти болезни;
- убирать снег, если он падает с крыши, так как считается, что он обладает целительной силой. Рекомендуется его растопить и умыться талой водой;
- отправляться в дальнюю дорогу. Согласно народным приметам, путешествия в этот день обернутся неудачей, на пути встретятся неприятности.
- тратить воду и использовать ее не по назначению. Лучше избегать стирок вещей и не включать воду надолго.