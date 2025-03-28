Россияне увидят солнечное затмение 29 марта: когда пройдет и как смотреть

Уже завтра, 29 марта, произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в разных городах России. Частное затмение Солнца продлится с 11:51 до 15:44 по московскому времени.
Рассказываем, что такое солнечное затмение, каких видов оно бывает и как правильно за ним наблюдать.
Что такое солнечное затмение
Солнечное затмение — это редкое астрономическое событие, происходящее, когда Луна встает на пути между Землей и Солнцем, заслоняя солнечные лучи.
В зависимости расположения Луны относительно Земли, затмение может быть частичным, когда лишь часть солнечного диска скрывается, или полным, когда Луна полностью покрывает Солнце. Это явление всегда совпадает с фазой новолуния, поскольку в этот период Луна находится между нашей планетой и светилом, создавая временную тень на Земле.
Во время солнечного затмения Солнце, Луна и Земля располагаются в такой последовательности, что тень Луны охватывает лишь определенные участки Земной поверхности, образуя траекторию затмения. Так как тень Луны имеет ограниченные размеры, она не может затмить всю планету, поэтому затмение можно наблюдать только в пределах этой траектории.
Как часто бывают солнечные затмения
Полные затмения (Луна полностью заслоняет Солнце, образуя полную тень) происходят примерно раз в 18 месяцев, а кольцеобразные (Луна проходит между Солнцем и Землей так, что можно наблюдать «огненное кольцо») происходят раз в один-два года.
Гибридные затмения (по мере перемещения по траектории оно сменяется с кольцеобразного на полное) являются самыми редкими и случаются примерно раз в десять лет.
Всего в мире происходит от двух до пяти солнечных затмений в год.
Последний раз пять затмений в год наблюдали в 1935 году, а в следующий раз это случится в 2206 году.
Как смотреть на солнечное затмение
Солнечное затмение, конечно, интересное и захватывающее событие, однако, если смотреть на него без подготовки, можно повредить глаза.
Вот несколько советов, как смотреть на затмение:
- используйте сертифицированные очки для затмения или солнечные фильтры. Они могут уменьшать видимый солнечный свет до безопасного уровня и блокировать солнечное УФ- и ИК-излучение;
- не используйте обычные солнцезащитные очки или самодельные фильтры. Обычные солнцезащитные очки или самодельные фильтры, такие как закопченное стекло или экспонированная пленка, не обеспечивают достаточной защиты;
- осмотрите свои очки для затмения/солнечные фильтры перед использованием. Убедитесь, что они не поцарапаны и не повреждены. Кроме того, проверьте срок годности очков или фильтра, чтобы убедиться в их безопасности ля глаз;
- используйте солнечный фильтр для телескопов и биноклей. Если вы планируете наблюдать затмение через телескоп или бинокль, обязательно используйте солнечный фильтр, который устанавливается на переднюю часть объектива. Это защитит глаза и оборудование от повреждений;
- используйте непрямые методы наблюдения. Если у вас нет очков для затмения или солнечного фильтра, вы все равно можете наблюдать затмение, используя проекторы-обскуры или проецируя изображение Солнца на белую поверхность;
- надевая и снимая очки для затмения/солнечный фильтр, отворачивайтесь от Солнца.