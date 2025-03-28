Россияне увидят солнечное затмение 29 марта: когда пройдет и как смотреть

Во время солнечного затмения Солнце, Луна и Земля располагаются в такой последовательности, что тень Луны охватывает лишь определенные участки Земной поверхности, образуя траекторию затмения. Так как тень Луны имеет ограниченные размеры, она не может затмить всю планету, поэтому затмение можно наблюдать только в пределах этой траектории.