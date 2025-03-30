Народные приметы на 31 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Согласно народному календарю, 31 марта отмечается день архиепископа Иерусалимского Кирилла. В народе он получил прозвище «Дери полоз» из-за теплой мартовской погоды. Выехав утром на санях на снег, растаявший накануне на жарком солнце и подмерзший за ночь, можно было действительно ободрать полозья о наст.
Рассказываем, какие приметы есть на 31 марта 2025 года, а также что можно и нельзя делать.
Приметы погоды 31 марта
С 31 марта связаны следующие приметы погоды:
- мать-и-мачеха цветет — к теплой погоде;
- лебеди прилетели — к теплу;
- комары появились — к ясной погоде, а мошкара — к богатому урожаю грибов;
- ясный и солнечный день говорит о теплом лете, а если с утра дождь моросит — оно будет дождливым;
- нет ветра в этот день — значит, впереди еще возможны заморозки;
- если в этот день гроза только с молниями — лето будет сухое;
- если прилетевшие из теплых краев птицы еще не щебечут — похолодает;
- у клена и березы сок выделяется — к потеплению.
Что можно делать 31 марта
В день Кирилла есть несколько дел, которые можно и даже нужно сделать. Так, 31 марта принято:
- заниматься домашними делами. Уборка, стирка, глажка и прочие домашние хлопоты способствуют поддержанию порядка и гармонии в доме;
- начинать весенние работы в саду и огороде. Согласно народным приметам, день Кирилла считается подходящим для подготовки земли к посевам, посадки растений или ухода за садом;
- проявлять заботу о близких. День отлично подходит для укрепления семейных отношений и помощи родным и любимым людям;
- молиться и заниматься духовным развитием;
- делать добрые дела. Нужно помочь тем, кто находится в трудной ситуации, проявить внимание к слабым и нуждающимся.
- посвятить время саморазвитию. Рекомендуется потратить время на чтение, обучение чему-то новому, например, можно заняться каким-то хобби или записаться на занятие танцами, спортом и так далее;
- укреплять здоровье. Можно уделить внимание своему физическому состоянию, заняться легкой физической активностью или сделать что-то для укрепления здоровья.
Что запрещено делать 31 марта
В последний день марта стоит придерживаться запретов, чтобы сохранить гармонию и удачу в доме.
Считается, что в Кириллов день не стоит ходить в гости, так как свою удачу можно оставить в чужом доме. Также не рекомендуется приглашать к себе знакомых, друзей или родственников, так как существует поверье, что они могут унести с собой радость и благополучие.
В этот день нельзя брать деньги в долг, так как этот поступок может привести к бедности. Также стоит избегать импульсивных крупных покупок. Согласно народным приметам, они притянут к покупателю финансовые проблемы.
Кроме того, не следует брать чужие вещи, носить их или есть и пить из чужой посуды, так как через них можно перенять чужие беды и проблемы. Стрижку ногтей и волос тоже лучше перенести на другой день, чтобы избежать мелких неприятностей и неурядиц.
Помимо прочего, за столом запрещено обсуждать чужие недостатки. Считается, что это приведет к удушью.