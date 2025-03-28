На Солнце произошла мощная вспышка

«Выброс энергии произошел в области, не направленной в сторону нашей планеты, поэтому риска геомагнитных возмущений нет. Вспышки класса X — самые мощные в нашей классификации. Однако их влияние зависит от локализации. В данном случае Земля вне зоны воздействия», — пояснил Богачев.