На Солнце произошла мощная вспышка

По словам ученого, событие зарегистрировано 28 марта. Это первая вспышка класса X за последний месяц — предыдущая была зафиксирована 23 февраля.
«Выброс энергии произошел в области, не направленной в сторону нашей планеты, поэтому риска геомагнитных возмущений нет. Вспышки класса X — самые мощные в нашей классификации. Однако их влияние зависит от локализации. В данном случае Земля вне зоны воздействия», — пояснил Богачев.
21 марта специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что на Земле началась магнитная буря слабой интенсивности (G1 — G2).
В прошлый раз магнитная буря обрушилась на Землю 13 марта. Исследователи отмечали, что наблюдают ухудшение геомагнитной обстановки, вызванное увеличением скорости солнечного ветра в окрестностях планеты.
11 марта специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности — М.