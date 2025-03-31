Народные приметы на 1 апреля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Считается, что в Дарьин день просыпается домовой. Чтобы он не капризничал и не злился, его надо задобрить угощениями и шутками. Поэтому, согласно народным приметам, домочадцам надо разыгрывать друг друга, а также друзей и соседей. Особенно стараться следует девушкам, так как, согласно поверью, чем больше людей попадется на их уловки, тем выше вероятность, что жених никогда не станет врать любимой.