Народные приметы на 1 апреля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Согласно народному календарю, 1 апреля отмечается день Дарьи Грязной. Эта святая получила свое прозвище в связи с тем, что к этой дате на Руси начинали активно таять снега.
Рассказываем, какие приметы есть на 1 апреля 2025 года, а также что можно и нельзя делать.
Приметы погоды 1 апреля
По погоде 1 апреля в народе люди гадали, какими будут весна, осень и урожай.
- Если звезды не видны — погода будет теплой.
- Какова погода 1 апреля, такой она будет 1 октября.
- Ясный и теплый день в начале весны сулит сухое и ветреное лето.
- Если вешняя вода на Дарью шумит — травы будут хорошими, а если тихо — урожай трав будет бедным.
- Раскаты грома звучат отрывисто — погода улучшится.
- На орешнике много почек — будет хороший урожай овса.
- Если трясогузки прилетают рано, можно ожидать теплую весну.
- Верба зацвела — самое время выставлять пчел.
- На дорогах тает навоз — год обещает быть урожайным.
Что можно делать 1 апреля
1 апреля принято веселиться и ни в коем случае не обижаться на шутки. В таком случае год обещает быть удачным и благополучным. Неслучайно говорят: «На обиженных воду возят».
Считается, что в Дарьин день просыпается домовой. Чтобы он не капризничал и не злился, его надо задобрить угощениями и шутками. Поэтому, согласно народным приметам, домочадцам надо разыгрывать друг друга, а также друзей и соседей. Особенно стараться следует девушкам, так как, согласно поверью, чем больше людей попадется на их уловки, тем выше вероятность, что жених никогда не станет врать любимой.
На Руси женщины готовили для домового особенные подарки — яркие ленты и шерстяные носочки. Они также просили у него помощи в налаживании мира и спокойствия в семье.
Сны, приснившиеся до полудня 1 апреля, стоит запомнить, так как они наполнены важной информацией. Говорят, что произошедшие во сне события могут сбыться в ближайшее время.
Что запрещено делать 1 апреля
Существуют в Дарьин день особые запрещающие приметы:
- нельзя грустить, так как домовой может покинуть дом;
- женщинам нельзя оглядываться на чужие женские голоса. Считается, что иначе можно провести весь год без внимания и ласки мужчины;
- запрещается думать о плохом, иначе святая Дарья обмажет грязью, отстираться от которой будет очень сложно;
- нельзя плакать. Согласно народным приметам, как пройдет 1 апреля, таким будет и октябрь. Следовательно, первоапрельские слезы могут стать причиной многих негативных событий во второй осенний месяц.