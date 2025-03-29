Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в Пятигорске

Уточняется, что эпицентр сейсмособытия находился в селе Юца, его глубина составила 17 км. На поверхности подземный толчок ощущался приблизительно в 2,0 балла.
Системы ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме. Информации о жертвах и разрушениях не поступало, приводит данные ведомства ТАСС.
В Ставропольском крае 20 марта произошло землетрясение магнитудой 3,2. Тогда уточнялось, что эпицентр толчка находился на расстоянии около 8 км от Минеральных Вод и залегал на глубине 5 км. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.