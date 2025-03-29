Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в Пятигорске

В Ставропольском крае 20 марта произошло землетрясение магнитудой 3,2. Тогда уточнялось, что эпицентр толчка находился на расстоянии около 8 км от Минеральных Вод и залегал на глубине 5 км. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.