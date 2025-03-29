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Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в Пятигорске

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске Ставропольского края, сообщает 28 марта пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС по региону со ссылкой на филиал геофизической службы Российской академии наук (РАН) города Владикавказа.

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Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что эпицентр сейсмособытия находился в селе Юца, его глубина составила 17 км. На поверхности подземный толчок ощущался приблизительно в 2,0 балла.

Системы ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме. Информации о жертвах и разрушениях не поступало, приводит данные ведомства ТАСС.

В Ставропольском крае 20 марта произошло землетрясение магнитудой 3,2. Тогда уточнялось, что эпицентр толчка находился на расстоянии около 8 км от Минеральных Вод и залегал на глубине 5 км. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.