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В Москве спрогнозировали сильный туман

МЧС предупредило о сильном тумане и ограниченной видимости в Москве. Предупреждение опубликовано ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сейчас в Ричмонде: +19° 6 м/с 43% 761 мм рт. ст. +17°
Источник: РИА "Новости"

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1−2 часа с сохранением до 10 часов утра 29 марта местами в Москве ожидается туман с видимостью 100−500 метров», — сообщили в МЧС.

Также Гидрометцентр России сообщил о том, что в Москве и Московской области из-за тумана, который прогнозируют в ночь на субботу, 29 марта, был объявлен желтый уровень опасности.

О тумане, который накроет регион в ближайшее время, москвичей уже предупреждали. В ведомстве призвали водителей снизить скорость во время движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

До этого главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что погода на выходных 29 и 30 марта в Москве будет соответствовать середине апреля, температура поднимется до +15°C, что выше нормы на четыре-пять градусов.