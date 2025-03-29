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Синоптики спрогнозировали потепление до +14 градусов в Москве 29 марта

Переменная облачность, без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 29 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +19° 6 м/с 43% 761 мм рт. ст. +17°
Источник: AP 2024

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +12 до +14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0.

В Московской области днем ожидается от +10 до +15 градусов, а ночью температура может упасть до −1.

Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2−7 м/с.

Атмосферное давление составит 751−753 мм ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс Погода», с которыми ознакомились «Известия», в выходные, 29 и 30 марта, москвичей ожидает пасмурная погода. При этом в эти дни осадков не ожидается.