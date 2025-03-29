В Таиланде зафиксировали 77 афтершоков после землетрясения в Мьянме

«После землетрясения в районе разлома Сагайн в Мьянме к 06:00 (02:00 мск, — “Ъ”) субботы было зарегистрировано 77 подземных толчков слабой интенсивности. Во многих районах Таиланда они практически не ощущались», — сообщило ведомство (цитата по 3plus).
28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки зафиксировали в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. В Мьянме погибли 144 человека, еще более 730 пострадали. В Таиланде как минимум 10 человек погибли, 16 пострадали, еще более 100 числятся пропавшими без вести. Власти страны классифицировали землетрясение как крупномасштабное бедствие.