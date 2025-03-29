Пора проколоть газон: что нужно успеть сделать на даче в конце марта

В этом году невольно выиграли те, кто листья по каким-то причинам не убирал; речь, понятно, идет о листьях здоровых. В тех садах, где растения нечасто обрабатывают химикатами, на листьях столько болезней, грибов, вирусов и прочего, что их нужно сжигать без размышления. Если же опад здоров, вы увидите, насколько лучше себя чувствуют под ним после такой зимы и газон, и растения. Здоровые листья — это пища для дождевых червей, которые перерабатывают их в почву.