Рядом со столицей Мьянмы произошло новое землетрясение магнитудой 5,1

28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, это наиболее сильное землетрясение в истории страны. Число погибших в результате стихийного бедствия превысило 1 тыс. человек. Подземные толчки также ощутили жители других стран, в частности, в Таиланде рухнули несколько зданий. В Бангкоке из-за обрушения строящейся 30-этажной высотки погибли три человека, десятки оказались под завалами.