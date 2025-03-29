Жители Москвы и Подмосковья смогли увидеть затмение Солнца

На Краснопресненской набережной, рядом с Домом правительства РФ, затмение началось в 14:25 мск, однако Солнце было скрыто облаками. Тем не менее, в момент максимальной фазы (14:49 мск) оно выглянуло из-за облаков. Корреспондент также сообщил, что в Восточном административном округе (ВАО) к этому времени небо полностью очистилось.