Вильфанд рассказал, когда на всю территорию России придет весна

«В начале апреля на всей территории страны будет наступление теплой погоды, только на выходных в Хабаровском крае и Якутии температура будет ниже нормы, на всей остальной территории она уже около нормы. А начиная со вторника, в среду особенно, уже и в этих регионах температура будет близка к норме, а на всей остальной территории страны температура ожидается заметно выше нормы. Весна наступает на всей территории страны», — сказал он.
Вильфанд отметил, что над азиатской частью страны движется мощный антициклон, по его западной периферии перемещается очень теплый воздух, поэтому температура в Западной Сибири в начале следующего месяца будет на 12−14 градусов выше нормы. Очень высокие температуры прогнозируются в Магаданской области и на Чукотке, значения днем составят от 0 до плюс 4 градусов.
«Рекорды температуры уже сейчас устанавливаются. Для 27 марта было пять рекордных значений: в Ханты-Мансийске, Салехарде, селе Луганск на юге Сибири, в Томске и отдельных районах Красноярского края», — заключил он.