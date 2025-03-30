Вильфанд рассказал, когда на всю территорию России придет весна

«В начале апреля на всей территории страны будет наступление теплой погоды, только на выходных в Хабаровском крае и Якутии температура будет ниже нормы, на всей остальной территории она уже около нормы. А начиная со вторника, в среду особенно, уже и в этих регионах температура будет близка к норме, а на всей остальной территории страны температура ожидается заметно выше нормы. Весна наступает на всей территории страны», — сказал он.