Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Вильфанд рассказал, когда на всю территорию России придет весна

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Начиная с 1 апреля на всей территории России прогнозируется температура выше или около климатической нормы. Весна придет во все регионы страны, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +27° 8 м/с 37% 760 мм рт. ст. +21°
Источник: Агентство «Москва»

«В начале апреля на всей территории страны будет наступление теплой погоды, только на выходных в Хабаровском крае и Якутии температура будет ниже нормы, на всей остальной территории она уже около нормы. А начиная со вторника, в среду особенно, уже и в этих регионах температура будет близка к норме, а на всей остальной территории страны температура ожидается заметно выше нормы. Весна наступает на всей территории страны», — сказал он.

Вильфанд отметил, что над азиатской частью страны движется мощный антициклон, по его западной периферии перемещается очень теплый воздух, поэтому температура в Западной Сибири в начале следующего месяца будет на 12−14 градусов выше нормы. Очень высокие температуры прогнозируются в Магаданской области и на Чукотке, значения днем составят от 0 до плюс 4 градусов.

«Рекорды температуры уже сейчас устанавливаются. Для 27 марта было пять рекордных значений: в Ханты-Мансийске, Салехарде, селе Луганск на юге Сибири, в Томске и отдельных районах Красноярского края», — заключил он.