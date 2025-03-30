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В Гидрометцентре спрогнозировали сухую погоду в Москве 30 марта

Переменная облачность, без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 30 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +27° 8 м/с 37% 760 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +12 до +14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0.

В Московской области днем ожидается от +10 до +15 градусов, а ночью температура может упасть до −2.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3−8 м/с.

Атмосферное давление составит 750−751 мм ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 26 марта сообщил, что температура воздуха в Москве в предстоящие выходные, 29 и 30 марта, будет превышать норму на 5−6 градусов. Он добавил, что существенных осадков на выходных не ожидается.