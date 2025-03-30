В Гидрометцентре спрогнозировали сухую погоду в Москве 30 марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 26 марта сообщил, что температура воздуха в Москве в предстоящие выходные, 29 и 30 марта, будет превышать норму на 5−6 градусов. Он добавил, что существенных осадков на выходных не ожидается.