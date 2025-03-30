В Гидрометцентре спрогнозировали сухую погоду в Москве 30 марта

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +12 до +14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0.
В Московской области днем ожидается от +10 до +15 градусов, а ночью температура может упасть до −2.
Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3−8 м/с.
Атмосферное давление составит 750−751 мм ртутного столба.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 26 марта сообщил, что температура воздуха в Москве в предстоящие выходные, 29 и 30 марта, будет превышать норму на 5−6 градусов. Он добавил, что существенных осадков на выходных не ожидается.