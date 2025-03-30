В Москве спрогнозировали температуру около нормы и небольшие дожди

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Однородный режим погоды прогнозируется в Москве с четверга по воскресенье, дневные температуры составят плюс 3−8 градусов — такие значения около климатической нормы. Также в столичном регионе пройдут небольшие осадки, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«С четверга по воскресенье в Москве будет однородный режим погоды: ночью температура будет минус 2 — плюс 3 градуса. Дневные температуры составят плюс 3−8 [градусов]. И вот такая температура близка к норме», — сказал он.
Вильфанд добавил, что в течение недели погода будет облачной с прояснениями. Местами по Московскому региону возможны небольшие осадки.