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В Таиланде зарегистрировали 168 афтершоков после землетрясения в Мьянме

Магнитуда подземных толчков варьировалась в диапазоне от 1,0 до 7,0, в большинстве случаев — менее 5,0.

Сейчас в Ричмонде: +18° 6 м/с 73% 760 мм рт. ст. +17°
Источник: AP 2024

БАНГКОК, 30 марта. /ТАСС/. Метеорологический департамент Таиланда с пятницы зафиксировал 168 афтершоков после землетрясения в Мьянме.

По его данным, магнитуда подземных толчков варьировалась в диапазоне от 1,0 до 7,0, в большинстве случаев — менее 5,0.

Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы. По данным таиландского метеодепартамента, его магнитуда составила 8,2. Число жертв землетрясения в республике превысило 1,6 тыс.

От землетрясения также пострадал Таиланд, сильные толчки ощущались в Бангкоке и его окрестностях, а также в северных, северо-восточных, центральных и южных регионах королевства. Таиландские власти присвоили произошедшему в стране землетрясению третий уровень из четырех, тем самым классифицировав его как крупномасштабное бедствие. По данным администрации таиландской столицы, число погибших в результате землетрясения в Бангкоке возросло до 17, 32 человека пострадали, 83 числятся пропавшими без вести.