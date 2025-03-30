В Таиланде зарегистрировали 168 афтершоков после землетрясения в Мьянме

От землетрясения также пострадал Таиланд, сильные толчки ощущались в Бангкоке и его окрестностях, а также в северных, северо-восточных, центральных и южных регионах королевства. Таиландские власти присвоили произошедшему в стране землетрясению третий уровень из четырех, тем самым классифицировав его как крупномасштабное бедствие. По данным администрации таиландской столицы, число погибших в результате землетрясения в Бангкоке возросло до 17, 32 человека пострадали, 83 числятся пропавшими без вести.