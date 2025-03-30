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Март текущего года стал в Москве вторым самым тёплым за всю метеоисторию

Март 2025 года стал в Москве вторым самым тёплым за всю метеорологическую историю, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, средняя температура воздуха за месяц в столице достигла отметки +3,9 °C.

«(Март. — RT) переместился на чистое второе место в списке самых тёплых первых весенних месяцев за всё время инструментальных наблюдений за погодой в Москве, обогнав при этом март 2020 года, тогда температура месяца составила +3,8 °C», — написал синоптик в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в топе лидеров по-прежнему остаётся март 2007 года — тогда среднемесячная температура составила +4,4 °C. Шансов перегнать его за оставшиеся два дня у нынешнего марта нет, сказал Леус.

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал погоду без осадков в Москве 30 марта.