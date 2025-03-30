Март текущего года стал в Москве вторым самым тёплым за всю метеоисторию

«(Март. — RT) переместился на чистое второе место в списке самых тёплых первых весенних месяцев за всё время инструментальных наблюдений за погодой в Москве, обогнав при этом март 2020 года, тогда температура месяца составила +3,8 °C», — написал синоптик в своём Telegram-канале.