Март текущего года стал в Москве вторым самым тёплым за всю метеоисторию

По его словам, средняя температура воздуха за месяц в столице достигла отметки +3,9 °C.
«(Март. — RT) переместился на чистое второе место в списке самых тёплых первых весенних месяцев за всё время инструментальных наблюдений за погодой в Москве, обогнав при этом март 2020 года, тогда температура месяца составила +3,8 °C», — написал синоптик в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в топе лидеров по-прежнему остаётся март 2007 года — тогда среднемесячная температура составила +4,4 °C. Шансов перегнать его за оставшиеся два дня у нынешнего марта нет, сказал Леус.
Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал погоду без осадков в Москве 30 марта.