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У побережья королевства в Океании объявили угрозу цунами

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США объявило угрозу цунами у побережья Королевства Тонга в результате землетрясения магнитудой 7,3. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: Freepik

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил силу толчков в 7,1. По его данным, эпицентр произошедшего находился на глубине 10 километров и в 76 километрах к юго-востоку от города Пангаи, где проживают около 1700 человек.

Тонга расположено в Полинезии — субрегионе Океании, состоящем из более чем тысячи островов. Население страны, получившей независимость в 1970 году, составляет немногим более 100 тысяч человек. Тонга расположено на 172 островах общей площадью 718 квадратных километров. Правит королевством конституционный монарх из династии Тупоу.

Ранее в воскресенье стало известно, что наиболее сложная обстановка в пережившей в предыдущие два дня подземные толчки Мьянме сложилась сейчас в городе Мандалай.