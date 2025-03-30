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В Великом Устюге установлен новый температурный рекорд

Воздух там прогрелся до 13,9 градуса тепла, что выше предыдущего рекорда от 30 марта 2007 года на 0,8 градуса.

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Источник: Freepik

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Температурный рекорд обновлен в Великом Устюге Вологодской области, где расположена вотчина Деда Мороза. В воскресенье воздух там прогрелся до 13,9 градуса тепла, что выше предыдущего рекорда от 30 марта 2007 года на 0,8 градуса, сообщил Вологодский гидрометцентр.

«Сегодня, 30 марта, в Великом Устюге воздух прогрелся до +13,9 градуса, что выше, чем в 2007 году — 13,1 градуса тепла», — говорится в сообщении.

В городе Вытегре, на крайнем западе области, максимальная температура составила плюс 14,7 градуса, что выше, чем в 2007 году — 14,5 градуса выше ноля.