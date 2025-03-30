В Великом Устюге установлен новый температурный рекорд

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Температурный рекорд обновлен в Великом Устюге Вологодской области, где расположена вотчина Деда Мороза. В воскресенье воздух там прогрелся до 13,9 градуса тепла, что выше предыдущего рекорда от 30 марта 2007 года на 0,8 градуса, сообщил Вологодский гидрометцентр.