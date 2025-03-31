В трех федеральных округах России ожидается непогода

По его словам, 31 марта и 1 апреля в Краснодарском крае прогнозируются сильный дождь, ветер до 20−25 м/с и гроза.
Такая же ситуация и в соседних регионах — Ростовской области, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.
«В связи с тем, что дожди уже прошли в Краснодарском крае, в том числе и в районе Сочи, и в северокавказских республиках, везде отмечается сильная лавиноопасность, потому что солнце уже мощное, а снег все более уплотняется и насыщается водой», — уточнил Вильфанд.
Метеоролог также добавил, что в этом году горнолыжный сезон здесь будет длительным. Обычно он завершается в конце марта, однако пока снега в этих регионах много.