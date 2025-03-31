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В трех федеральных округах России ожидается непогода

В ближайшие дни на юге европейской части России пройдут сильные дожди с грозой и ветром 20−25 м/с, а в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах ожидается лавиноопасность. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +18° 6 м/с 88% 753 мм рт. ст. +18°

По его словам, 31 марта и 1 апреля в Краснодарском крае прогнозируются сильный дождь, ветер до 20−25 м/с и гроза.

Такая же ситуация и в соседних регионах — Ростовской области, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

«В связи с тем, что дожди уже прошли в Краснодарском крае, в том числе и в районе Сочи, и в северокавказских республиках, везде отмечается сильная лавиноопасность, потому что солнце уже мощное, а снег все более уплотняется и насыщается водой», — уточнил Вильфанд.

Метеоролог также добавил, что в этом году горнолыжный сезон здесь будет длительным. Обычно он завершается в конце марта, однако пока снега в этих регионах много.