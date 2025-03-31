В трех федеральных округах России ожидается непогода

«В связи с тем, что дожди уже прошли в Краснодарском крае, в том числе и в районе Сочи, и в северокавказских республиках, везде отмечается сильная лавиноопасность, потому что солнце уже мощное, а снег все более уплотняется и насыщается водой», — уточнил Вильфанд.