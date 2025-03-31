В Петрозаводске 23 марта побит температурный рекорд 2007 года

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ПЕТРОЗАВОДСК, 31 марта. /ТАСС/. Абсолютный температурный рекорд 2007 года побит в столице Карелии, Петрозаводске. 30 марта столбики термометров превысили отметку в 13 градусов, говорится в сообщении Гидрометцентра России.
«30 марта был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, он составил в Петрозаводске 13,8 градуса (13,2 градуса в 2007 году)», — говорится в сообщении.
В последний раз температурный рекорд в столице Карелии был побит 23 марта 2025 года. Тогда воздух прогрелся до отметки 9,1 градуса — это стало наивысшим температурным показателем с 1931 года.