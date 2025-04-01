Народные приметы на 2 апреля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Эта дата была известна как Фотинья Колодезница. Православные чтили память женщины, которая напоила Иисуса Христа из колодца Иакова, а после сообщила о приходе Мессии, приняла христианство и умерла за веру мученической смертью.
Приметы погоды 2 апреля
Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 2 апреля в 2025 году о погоде.
- Считалось, что снег в этот день знаменовал весну без дождей.
- Ясная луна на небе говорила о приближении погожих дней.
- Солнечный безоблачный день сулил теплое лето.
- Дожди 2 апреля сообщали о хорошем урожае грибов.
- Морозная ночь обещала в ближайшее время ухудшение погоды.
- Синие облака на небе призывали дождливые, но теплые дни.
- Прилет трясогузки означал скорую встречу с ледоходом.
Что можно делать 2 апреля
Люди на Руси считали, что в этот день колодезная вода свыше наделяется целебными силами. Поэтому 2 апреля народ старательно умывался водой из колодца, чтобы спастись от разного рода недугов.
Чтобы в будущем радовал урожай льна, наши предки украшали вещами из него заборы и березы. Для привлечения в жизнь суженого девушки собирались в хороводы с льняными полотенцами в руках.
Что нельзя делать 2 апреля
В этот день, чтобы не призвать беду, запрещалось браниться рядом с колодцами. Ссоры в таких местах впоследствии сулили неисправность водяной ямы.
Молодым дамам, которые вскоре желали выйти замуж, 2 апреля не рекомендовалось хвалиться приданым. В противном случае девушек ожидали долгие годы без суженого.
Также в этот день люди старались не делиться планами, чтобы не привести к тому, что задуманное не осуществится. Кроме того, чтобы не оказаться в бедности, 2 апреля советовалось не отказывать в помощи людям с протянутой рукой.