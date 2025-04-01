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Народные приметы на 2 апреля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

С давних пор люди на Руси педантично соблюдали ежедневные приметы. Таким образом народ пытался откреститься от бед и призвать в жизнь благодать. Суеверия через память поколений дошли до наших дней. Погрузимся в мир примет на 2 апреля.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Источник: Image by Freepik

Эта дата была известна как Фотинья Колодезница. Православные чтили память женщины, которая напоила Иисуса Христа из колодца Иакова, а после сообщила о приходе Мессии, приняла христианство и умерла за веру мученической смертью.

Приметы погоды 2 апреля

Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 2 апреля в 2025 году о погоде.

  • Считалось, что снег в этот день знаменовал весну без дождей.
  • Ясная луна на небе говорила о приближении погожих дней.
  • Солнечный безоблачный день сулил теплое лето.
  • Дожди 2 апреля сообщали о хорошем урожае грибов.
  • Морозная ночь обещала в ближайшее время ухудшение погоды.
  • Синие облака на небе призывали дождливые, но теплые дни.
  • Прилет трясогузки означал скорую встречу с ледоходом.

Что можно делать 2 апреля

Люди на Руси считали, что в этот день колодезная вода свыше наделяется целебными силами. Поэтому 2 апреля народ старательно умывался водой из колодца, чтобы спастись от разного рода недугов.

Чтобы в будущем радовал урожай льна, наши предки украшали вещами из него заборы и березы. Для привлечения в жизнь суженого девушки собирались в хороводы с льняными полотенцами в руках.

Что нельзя делать 2 апреля

В этот день, чтобы не призвать беду, запрещалось браниться рядом с колодцами. Ссоры в таких местах впоследствии сулили неисправность водяной ямы.

Молодым дамам, которые вскоре желали выйти замуж, 2 апреля не рекомендовалось хвалиться приданым. В противном случае девушек ожидали долгие годы без суженого.

Также в этот день люди старались не делиться планами, чтобы не привести к тому, что задуманное не осуществится. Кроме того, чтобы не оказаться в бедности, 2 апреля советовалось не отказывать в помощи людям с протянутой рукой.