Магнитные бури в апреле 2025 года: спокойные и неблагоприятные дни месяца

Сильные магнитные бури (6−8 баллов) — это мощные геофизические явления, вызываемые высокой солнечной активностью. Они могут существенно повлиять как на здоровье людей, так и на работу спутников, энергетических систем и другой техники. Эти бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток, порождая глобальные последствия. Главной причиной сильных бурь являются корональные выбросы массы — гигантские облака заряженных частиц, выбрасываемых с поверхности Солнца. Когда такие облака достигают Земли, они вступают во взаимодействие с её магнитосферой, вызывая интенсивные магнитные возмущения. Сила бурь зависит от плотности и скорости солнечного ветра: чем мощнее выброс, тем сильнее его последствия.