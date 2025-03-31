В США могут вернуться кислотные дожди

Чтобы посмотреть, как на экологию повлияют решения нынешнего президента США, нужно подождать несколько лет. Предупредив американцев об опасности кислотных дождей, Ликенс основал Институт экосистемных исследований для проведения дальнейших проб. Затем в Корнельском университете он создал отдельную систему мониторинга в районе Фингер-Лейкс в Нью-Йорке, которая работает с 1976 года, но в этом месяце Национальное управление океанических и атмосферных исследований уменьшило ее финансирование в рамках усилий администрации Трампа по сокращению государственного аппарата. Сейчас Ликенс ездит по стране и проводит лекции людям, которые не родились в то время, когда кислотные дожди представляли огромную проблему для США.