В США могут вернуться кислотные дожди

Соединенные Штаты могут вернуться в эпоху токсичных кислотных дождей. Считалось, что эта экологическая проблема была решена десятилетия назад. Об этом пишет The Guardian.
Речь об осадках с повышенной кислотностью, когда pH ниже пяти, загрязненных диоксидом серы, оксидами азота и другими химическими соединениями. Это может быть не только ливень, но и снег, туман, град и даже пыль.
Кислотные дожди образуются из-за выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и извержений вулканов. Оксиды серы и азота соединяются с дождевой водой и под воздействием солнечных лучей превращаются в растворы сильных кислот: серной, сернистой, азотистой и азотной.
По словам Джина Ликенса, чьи эксперименты помогли выявить такие осадки в 1960-х годах, блицкриг, объявленный Агентством по охране окружающей среды при президенте США Дональде Трампе в отношении правил по охране воздуха и воды, может вернуть Соединенные Штаты в то время, когда на города регулярно обрушивались кислотные ливни.
В 1963 году Ликенс взял пробы дождевой воды в экспериментальном лесу Хаббард-Брук в Уайт-Маунтинс в Нью-Гэмпшире и обнаружил, что она в 100 раз кислее, чем ожидалось. Годы последующих исследований показали, что загрязнения, исходящие от угольных электростанций на Среднем Западе США, переносились ветром в основном на восток страны и в Канаду. Диоксид серы и оксиды азота, содержащиеся в загрязнении, вступали в реакцию с водой и кислородом, образуя серную и азотную кислоты, которые выпадали на землю в виде кислотных дождей.
К 1980 году кислотность осадков в США была в десять раз выше нормы. Из-за этого реки и озера стали слишком кислыми для обитания рыб и земноводных, питательные вещества вымывались из почвы, а дожди повреждали растения, деревья и даже здания.
Недавние пробы воды и почв в регионе Уайт-Маунтинс показали, что уровень кислотности снизился на 85% по сравнению с пиковым периодом в 1970-х, однако экосистемы до сих пор остаются хрупкими. По словам Ликенса, любое возвращение кислотных дождей будет иметь катастрофические последствия. «Если администрация Трампа начнет ослаблять контроль за выбросами, мы уничтожим эту историю успеха», — сказал ученый.
Чтобы посмотреть, как на экологию повлияют решения нынешнего президента США, нужно подождать несколько лет. Предупредив американцев об опасности кислотных дождей, Ликенс основал Институт экосистемных исследований для проведения дальнейших проб. Затем в Корнельском университете он создал отдельную систему мониторинга в районе Фингер-Лейкс в Нью-Йорке, которая работает с 1976 года, но в этом месяце Национальное управление океанических и атмосферных исследований уменьшило ее финансирование в рамках усилий администрации Трампа по сокращению государственного аппарата. Сейчас Ликенс ездит по стране и проводит лекции людям, которые не родились в то время, когда кислотные дожди представляли огромную проблему для США.
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