В Мьянме число погибших превысило две тысячи человек

Землетрясения ощущались и в соседних странах, таких как Бангладеш, Индия, Лаос, Китай и Таиланд. В последнем наблюдается огромное количество разрушений. В том числе, в Бангкоке рухнуло 37-этажное строящееся здание. Погибло 20 человек. Пропавшими без вести числятся по меньшей мере 101 человек, 50 жителей получили ранения.