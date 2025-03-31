В Мьянме число погибших превысило две тысячи человек

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 2056 человек. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы.
По последним данным, ранения получили около 3900 человек, а 270 числятся пропавшими без вести.
По данным Геологической службы США, землетрясение в Мьянме стало самым сильным за последнее столетие. По оценкам ведомства, число погибших может приблизиться к 10 тысячам человек.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли 28 марта в Мьянме. Эпицентр располагался в 17 километрах от Мандалая — одном из самых крупных городов страны, где проживают 1,5 миллиона человек.
На северо-западе Мьянмы обрушился пролетный мост через реку Иравади. Также пострадал исторический дворец Мандалай, построенный в 1857—1859 годах по приказу короля Миндона. В Таунгу из-за обрушения здания монастыря погибли пять детей и послушник.
В Мьянме объявлен национальный траур по жертвам землетрясения. С 31 марта по 6 апреля будет приспущен национальный флаг.
Землетрясения ощущались и в соседних странах, таких как Бангладеш, Индия, Лаос, Китай и Таиланд. В последнем наблюдается огромное количество разрушений. В том числе, в Бангкоке рухнуло 37-этажное строящееся здание. Погибло 20 человек. Пропавшими без вести числятся по меньшей мере 101 человек, 50 жителей получили ранения.
Во время землетрясения в Бангкоке из бассейнов на крышах высотных зданий выливалась вода, несколько людей, находившихся там, чуть не унесло потоками.