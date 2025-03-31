Власти Японии уточнили количество жертв ожидаемого «мегаземлетрясения»

Как уточнили власти, «мегаземлетрясение» магнитудой 8−9 может возникнуть в Нанкайском желобе к югу от тихоокеанского побережья страны с вероятностью 80%. Прогноз относительно природного катаклизма был сделан еще в 2012 и 2013 годах, однако в понедельник правительство скорректировало данные.