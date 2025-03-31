Подкормка перекисью водорода: польза или вред для комнатных цветов, рассады и взрослых растений

«Перекись водорода — это прежде всего обеззараживающие средство. Она убивает бактерии. Если поливать растения раствором этого препарата, то он уничтожит как плохих бактерий, так и хороших. Такой у этого средства побочный эффект. Поэтому поливать растения перекисью водорода, не самый хороший вариант. Что касается насыщения грунта кислородом, то даже если он поступит в растение, то это будет краткосрочное действие. Если вы хотите, чтобы у растения был кислород, нужно просто делать качественный грунт с разрыхляющими компонентами, как перлит, вермикулит и др.», — объяснила Марина Рыкалина, телеведущая, практикующий ландшафтный дизайнер и опытный садовод.