Подкормка перекисью водорода: польза или вред для комнатных цветов, рассады и взрослых растений

Некоторые садоводы удобряют рассаду и комнатные цветы только проверенными магазинными средствами. Но есть и те, кто пользуется народными рецептами и получает хорошие результаты. Перекись водорода у многих на слуху как эффективная подкормка. В материале вместе с экспертом разберемся, как правильно ее применять, чтобы не навредить молодым сеянцам и комнатным растениям.
Как влияет подкормка перекисью водорода на растения
Что такое перекись водорода? Химическая формула вещества — Н₂O₂. Получается в составе чудо-средства две молекулы водорода и столько же кислорода. Если сделать рабочий раствор препарата и полить почву, он распадется на воду и кислород. Благодаря этой способности перекись водорода влияет на растения следующим образом:
1. Насыщает грунт кислородом
Живительный газ нужен для дыхания корневой системы любого растения. Если в земле не хватает кислорода, рассада перестанет расти и развиваться. Кроме того, дефицит этого химического элемента в будущем приведет к задержке цветения и плодоношения.
2. Помогает растениям усваивать питательные вещества
Кислород в почве действует как окислитель: в ходе химических реакций он преобразует питательные вещества в форму, которую растения легко усваивают. Но если в грунте нет нужного количества макро- или микроэлементов, таких как азот, фосфор, железо или цинк, полив раствором перекиси водорода не поможет.
3. Предотвращает появление корневых гнилей
При недостатке живительного газа корневая система задыхается, а в почве развиваются различные патогены. Это приводит к тому, что растения поражает болезнь под названием «черная ножка» и другие распространенные грибковые заболевания. Обогащение почвы кислородом позволяет это предотвратить.
4. Стимулирует рост и цветение
Если для корневой системы созданы благоприятные условия, а в почве нет недостатка питательных веществ, растение будет хорошо развиваться и обильно цвести. Раствор перекиси водорода по своему составу и действию похож на мягкую, дождевую воду, которую рекомендуют использовать для полива цветов и рассады.
5. Повышает иммунитет растений
Обилие кислорода в почве, полноценное питание и другие агроприемы, позволят вырастить здоровую рассаду, устойчивую к перепадам температур и неблагоприятным условиям. Такие растения быстрее адаптируются к новой обстановке после высадки открытый грунт.
Может ли перекись водорода нанести вред растениям
При всех вышеперечисленных плюсах не значит, что можно ежедневно использовать перекись водорода для полива и опрыскиваний. Как и любое другое химическое вещество, применять ее нужно с осторожностью, чтобы не навредить растениям. Есть следующие минусы применения лекарственного препарата:
- повышение кислотности грунта. Рассаду нужно выращивать в нейтральной почве, с pH 6,2—6,5. Регулярный полив перекисью водорода может изменить этот показатель;
- если превысить рекомендованную концентрацию средства, после опрыскивания на листьях растений появятся ожоги;
- некоторые специалисты утверждают, что перекись водорода, как сильный окислитель, уничтожает полезную микрофлору почвы. И чем богаче ваш грунт, тем более вредны для него поливы этим лекарственным средством;
- есть мнение, что перекись водорода — токсичное вещество для почвы. Расщепление перекиси водорода в земле происходит благодаря ферменту каталаза, который выделяют почвенные микроорганизмы.
Как правильно удобрять растения перекисью водорода
Раствором перекиси водорода поливают рассаду, комнатные цветы и взрослые растения после предварительного увлажнения грунта, чтобы избежать ожогов корневой системы. Важно готовить раствор препарата в пластиковых или керамических, но не в металлических емкостях. Ниже остановимся на особенностях применения перекиси водорода для каждой овощной и цветочной культуры.
Томаты
Если рассада томатов плохо взошла и сеянцы выглядят слабыми, попробуйте исправить ситуацию с помощью перекиси водорода. Полив молодых растений можно начинать через 20 дней после всходов. В 1 л воды разведите 1 столовую ложку 3%-го препарата и аккуратно лейте жидкость под корень, не попадая на стебли и листья.
Используйте только свежий раствор и применяйте его один раз в две недели. Чтобы защитить помидоры от фитофторы, применяют опрыскивания раствором перекиси водорода и медицинского йода. На 10 л воды возьмите столовую ложку антисептика, добавьте 40 капель йода и тщательно перемешайте. Перед использованием обязательно протестируйте полученную жидкость на одном из растений.
Огурцы
Рецепт раствора простой: 10 мл перекиси водорода (3%-й препарат) разведите в 10 л воды. Не используйте холодную жидкость. Следите, чтобы раствор был комфортной для растений температуры.
Перцы и баклажаны
Перекисью водорода можно подкормить молодые перцы за несколько недель до высадки в грунт или если рассада стала вялой и перестала развиваться. Для этого добавьте 20 капель средства в 1 л теплой, отстоянной воды, перемешайте и аккуратно полейте под корень каждое растение. Старайтесь не попадать на стебель и листья, если же это случилось, обязательно смойте раствор под проточной водой. Используйте подкормку не чаще одного раза в неделю.
Рассада петунии
Поливать петунии раствором перекиси водорода под корень не рекомендуют. Зато его можно применять для опрыскивания. Такой прием поможет молодому растению быстро восстановиться после черенкования, нарастить достаточное количество новых листьев, а также не заболеть. В 1 л воды растворите 2 столовые ложки препарата (3%-й препарат), а затем обработайте цветы из пульверизатора. После процедуры несколько дней укрывайте растения от прямых солнечных лучей.
Комнатные цветы
Далеко не все домашние растения можно поливать раствором перекиси водорода. Лучше всего на такую добавку реагируют орхидеи, герани, спатифиллумы, декабристы, антуриумы и прочие гости тропиков. А вот для суккулентов лучше применять магазинные препараты, которые предназначены специально для них.
Рецепт раствора довольно простой: в 1 л теплой, отстоянной воды добавьте 1 столовую ложку перекиси водорода и тщательно размешайте. Поливайте цветы после предварительного увлажнения почвы и только свежеприготовленной подкормкой. Используйте перекись водорода не чаще одного раза в неделю и внимательно следите за состоянием растений. Если на листьях появился белесый налет, подкормки нужно прекратить до его полного исчезновения.
Помните, что не стоит использовать перекись водорода для комнатных цветов, которые находятся в состоянии покоя, а также сразу после пересадки растения в новый горшок.
Для чего еще можно использовать перекись водорода в огороде
Перекись водорода можно использовать не только для приготовления раствора, который обогащает почву кислородом. Этот аптечный препарат будет полезен дачникам и растениеводам для других целей. Расскажем о них более подробно.
Обеззараживание семян
Чаще всего семена замачивают перед посадкой в растворе марганцовки. Но если этого средства нет под рукой, смело используйте для дезинфекции перекись водорода. Она уничтожит бактерии и грибки, если они есть на семенном материале. Замочите содержимое пакетика на 15 минут в 3%-й перекиси водорода (разводить препарат не нужно), затем промойте в чистой воде и просушите.
Стимуляция прорастания семян
Наряду с обеззараживанием, перекись водорода используют для замачивания туговсхожих семян с плотной оболочкой. Аптечный препарат смягчает толстую кожицу и нейтрализует часть эфирных масел, которые мешают семенам прорастать. Поэтому замачивайте зерна петрушки, укропа, моркови, всех бахчевых и пасленовых культур. Также замачивание в перекиси водорода для семян цветов: гвоздики, пеларгонии или бальзамина.
На 1 л отстоянной воды возьмите 2 столовые ложки перекиси водорода (3%-й препарат) и хорошо перемешайте. Затем перелейте раствор в пластиковые емкости, в которых будете замачивать семена. Содержимое пакетиков распределите по небольшим тканевым мешочкам, плотно завяжите их и опустите в раствор. В зависимости от культуры, замачивать семена нужно от 12 часов до нескольких суток.
К примеру, пасленовые оставляют в растворе на сутки, семена цветочных культур на 12 часов, бахчевые — на 6 часов, а морковь и петрушку — на полтора дня. После процедуры семена нужно промыть в чистой воде и просушить, а затем приступать к посеву.
Обеззараживание черенков
В воде на черенках часто появляется гниль или плесень. Чтобы этого не случилось, поставьте нарезанную поросль в раствор перекиси водорода на сутки. В 1 л воды разведите 1 чайную ложку препарата. Этого будет достаточно для оздоровления материала. После процедуры черенки нужно просушить, а затем поставить в обычную воду без добавок.
Защита от болезней и вредителей
Кроме того, антисептик используют для защиты растений от вредителей и патогенов. Перекись водорода помогает от фитофтороза, мучнистой росы, тли и мучнистого червеца.
Если на цветы и рассаду напали вредители, разведите в ведре воды 3 столовые ложки перекиси водорода, 2 столовые ложки спирта и 100 г прилипателя (хозяйственного или жидкого мыла). Тщательно обработайте растения из распылителя.
Чтобы избавиться от фитофтороза, смешайте на ведро воды, 2 столовые ложки перекиси водорода и 4 столовые ложки йода. В борьбе с мучнистой росой поможет обработка по листу раствором на 1 л воды 8 столовых ложек перекиси водорода.
Советы эксперта
«Перекись водорода — это прежде всего обеззараживающие средство. Она убивает бактерии. Если поливать растения раствором этого препарата, то он уничтожит как плохих бактерий, так и хороших. Такой у этого средства побочный эффект. Поэтому поливать растения перекисью водорода, не самый хороший вариант. Что касается насыщения грунта кислородом, то даже если он поступит в растение, то это будет краткосрочное действие. Если вы хотите, чтобы у растения был кислород, нужно просто делать качественный грунт с разрыхляющими компонентами, как перлит, вермикулит и др.», — объяснила Марина Рыкалина, телеведущая, практикующий ландшафтный дизайнер и опытный садовод.
Главное о подкормке перекисью водорода
Некоторые специалисты говорят о том, что не стоит использовать перекись водорода для полива растений, потому что вред от ее применения в разы превышает пользу. Поэтому делать это или нет, решать только вам. Ниже подытожим всю информацию о препарате, которая была изложена в этой статье.
1. Перекись водорода не используют как удобрение. Она насыщает почву кислородом, обеззараживает грунт и помогает растениям усваивать питательные вещества. Но не может заменить требуемые для нормального роста макро- и микроэлементы.
2. Аптечный препарат может навредить растениям, если превысить концентрацию или применять его слишком часто. Поэтому будьте предельно точны с дозировками.
3. В чистом виде перекись водорода можно использовать только для обеззараживания семян. В остальных случаях средство нужно разводить теплой, отстоянной или фильтрованной водой.
4. Препарат повышает всхожесть семян и стимулирует их прорастание. Поэтому можно применять его без опаски, особенно для туговсхожих семян моркови, петрушки, укропа и некоторых видов цветов.
5. Антисептик можно применять для защиты черенков растений от гнили и плесени. Для этого поставьте поросль в емкость с раствором на сутки.
6. Из вещества готовят раствор для полива под корень, а также для опрыскиваний по листу. После последней процедуры держите растения подальше от прямых солнечных лучей, чтобы на них не остались ожоги.
7. Перекись водорода — аптечный препарат, который стоит применять со всеми мерами предосторожности. Надевайте перчатки, избегайте попадания в глаза и не разводите его в металлических емкостях.
Эксперт: Марина Рыкалина, телеведущая, практикующий ландшафтный дизайнер и опытный садовод