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В Индонезии снова произошло землетрясение

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Индонезии, пишет РИА новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Источник: РИА "Новости"

Очаг землетрясения находился на глубине 28 километров. Подземный толчок произошел в понедельник в 15:54 по времени UTC (18:54 мск) в 142 километрах к юго-западу от индонезийского города Вайнгапу с населением около 48 тысяч человек.

Эпицентр землетрясения находился на суше на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. По данным сейсмологов, вероятности цунами нет.

Накануне в Индонезии были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,4. Также землетрясение произошло в воскресенье у берегов Тонга — была объявлена угроза цунами.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Число погибших превысило две тысячи человек. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Позже также сообщалось о новых подземных толчках, которые произошли в субботу днем близ от столицы Мьянмы Нейпьидо.