Вильфанд: в пяти округах России сошел снег

«Снег сошел в Северо-Кавказском, Южном, Центральном федеральных округах, а также в Калининградской области и в других регионах Северо-Западного федерального округа. И в Приволжском федеральном округе тоже снег сошел, но не везде, он сошел на юге и в центре», — сказал он.
Вильфанд отметил, что «приличный снег» высотой более 10−15 см лежит на востоке Поволжья. На самом юге Сибирского федерального округа, на Байкале, на юге Тывы снега мало, но в северных регионах Сибири лежит достаточное его количество.
Он добавил, что в Якутии температура прогнозируется выше нормы на 8−10 градусов, ночные температуры будут в диапазоне от минус 15 до минус 20 градусов, дневные — от 5 до 10 градусов со знаком минус. «Конечно, там еще снег лежит, но зима в этом регионе теплая. Зимний режим на Дальнем Востоке продлится как минимум до середины апреля», — завершил метеоролог.