Вильфанд: в пяти округах России сошел снег

«Снег сошел в Северо-Кавказском, Южном, Центральном федеральных округах, а также в Калининградской области и в других регионах Северо-Западного федерального округа. И в Приволжском федеральном округе тоже снег сошел, но не везде, он сошел на юге и в центре», — сказал он.