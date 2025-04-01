Толщина льда на Байкале составляет 43−90 см

По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в районе метеостанции Томпа толщина льда в пределах нормы, на остальных гидрологических постах — ниже нормы на 8−26 см, в районе метеостанций Солнечная, Узур и Сарма — ниже нормы на 37−44 см.
Толщина льда на Братском и Усть-Илимском водохранилищах по данным на 31 марта составляет 50−78 см. В районе села Калтук толщина льда выше нормы на 6 см. В районе села Тангуй и поселка Наратай толщина льда в пределах нормы. На остальных гидрологических постах толщина льда ниже нормы на 9−24 см.