Толщина льда на Байкале составляет 43−90 см

По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в районе метеостанции Томпа толщина льда в пределах нормы, на остальных гидрологических постах — ниже нормы на 8−26 см, в районе метеостанций Солнечная, Узур и Сарма — ниже нормы на 37−44 см.