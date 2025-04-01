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Толщина льда на Байкале составляет 43−90 см

Иркутская область, НИА-Байкал — Толщина льда на озере Байкал по данным на 31 марта составляет 43−90 см.

Сейчас в Ричмонде: +12° 6 м/с 76% 753 мм рт. ст. +14°
Источник: НИА Байкал

По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в районе метеостанции Томпа толщина льда в пределах нормы, на остальных гидрологических постах — ниже нормы на 8−26 см, в районе метеостанций Солнечная, Узур и Сарма — ниже нормы на 37−44 см.

Толщина льда на Братском и Усть-Илимском водохранилищах по данным на 31 марта составляет 50−78 см. В районе села Калтук толщина льда выше нормы на 6 см. В районе села Тангуй и поселка Наратай толщина льда в пределах нормы. На остальных гидрологических постах толщина льда ниже нормы на 9−24 см.