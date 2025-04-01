Что можно посадить в апреле: от первой зелени до сочных корнеплодов

Апрель — отличное время для начала активных огородных работ. В это время года природа начинает пробуждаться от зимнего сна, и наступает время подготовки к посадкам и уходу за растениями. Во втором весеннем месяце можно посадить множество культур, чтобы обеспечить себя свежими овощами, зеленью и цветами на весь садовый сезон. Важно ориентироваться на климатические условия вашего региона и учитывать рекомендации наших экспертов. О том, что можно посадить в апреле, расскажем подробнее в статье.
Какие мероприятия необходимо провести в огороде в апреле
С началом нового сезона на участке нужно выполнить комплекс действий по уборке огорода, подготовке почвы в теплице или на открытых грядках, обрезке и обработке садовых деревьев и кустарников от повреждений. В каждом регионе сроки начала работ могут значительно различаться. Поэтому в приведенной ниже таблице мы собрали оптимальные периоды для их проведения, учитывая климатические особенности и лучшие условия для выполнения задач.
|Регион страны
|Открытие огородного сезона
|Южные регионы
|Середина февраля
|Средняя полоса
|Третья декада марта
|Северные регионы
|В конце апреля или в мае
|Сибирь, Урал
|В конце апреля или в мае
|Ленинградская область
|С конца марта по начало апреля
В следующей таблице представлены основные виды работ, которые рекомендуется выполнить в саду и огороде в апреле, чтобы обеспечить здоровый рост растений и подготовить участок к новому сезону.
|Мероприятие
|Описание
|Уборка участка
|Собрать прошлогодний мусор: ветки, хвою, шишки и остатки мульчи
|Проветривание растений под укрытиями
|Если в южных регионах к апрелю уже есть культуры, например, в парниках, то периодически их нужно открывать для доступа свежего воздуха и закалки растений
|Проверка садовых деревьев и кустарников
|Осмотреть растения на наличие погрызенных веток и повреждений стволов, а также вредителей (почки, землю вокруг)
|Санитарная обрезка сада
|В каждом регионе свое время для этой работы. К примеру, в средней полосе обрезку нужно завершить к началу второго весеннего месяца, до того как распустятся почки. Необходимо обрезать больные, сломанные и засохшие ветки, а также убрать мертвую кору, лишайники, мхи. А у ягодных кустарников аккуратно удалить больные и засохшие листья
|Прививка «мостиком»
|Если кору с деревьев вредители сняли по кругу, то можно спасти их при помощи прививки. Для этого нужно нарезать черенков с целого дерева, а после прикрепить эти черенки к коре погрызенного дерева. Таким образом, восстанавливают сокодвижение
|Установка ловчих поясов
|С наступлением весны появятся и насекомые-вредители. Защитить от них могут специальные пояса, которые нужно разместить на деревьях весной, когда температура поднимется до +7 °C. Их изготавливают из пекарской бумаги и инсектицидов, бумаги и глины, пластилина, полиэтиленовой пленки, мешковины, стекловаты, резины и растительного масла и т. д. Еще можно купить готовый липкий пояс.
Установить их довольно просто: нужно зафиксировать ловчий пояс на 30—60 см от земли. Если возле дерева растет трава, то хватит отступа в 20 см
|Побелка стволов деревьев
|Проводится в марте-апреле, до того как появятся почки и листья. Процедура нужна для защиты от ожогов солнца, растрескиваний, вредителей, патогенных микроорганизмов, предотвращения раннего сокодвижения (опасно для растений, так как появляются морозобоины). Сначала нужно очистить стволы ото мха, лишайника, убрать вредителей, замазать трещины. Потом приготовить раствор (2 кг гашеной извести, 100 г казеинового клея, 0,5 кг медного купороса, 10 л воды), настоять несколько часов, нанести на кору, повторить три раза
|Подготовка почвы к огородному сезону
|Нужно осмотреть будущую землю для грядок, прорыхлить ее, проверить кислотность, исправить при необходимости баланс pH. В некоторых регионах уже можно пахать землю и начинать размечать грядки. Также рекомендуется обработать почву «Фитоспорином-М» (но только когда температура воздуха поднимется до +15 °C)
|Снятие укрытий с хвойных растений
|Постепенно оставлять растения на все большее количество времени на свежем воздухе. Когда почва прогреется на 15 см вглубь, укрытие можно убрать полностью
|Улучшить садовый участок
|Соорудить декоративные строения для цветников, рокариев, альпийских горок
|Обработка многолетников, подготовка к лету
|Укрытие с растений постепенно снимают, грунт рыхлят, в почву вносят подкормки и биопрепараты по инструкции
|Обработка теплицы или парника
|Для начала нужно заменить верхний слой грунта (на 15—20 см). После этого обработать и помыть стены теплицы хозяйственным мылом, 3%-м раствором перекиси водорода или покупным средством. Можно обеззаразить парник табачной шашкой (серная может вызвать коррозию каркаса, если его предварительно не обработать). Отремонтировать теплицу тоже лучше до начала огородного сезона. И напоследок можно пролить почву кипятком или «Фитоспорином-М» (по инструкции, два раза с промежутком в две недели), а после накрыть землю на время пленкой
|Подкормка плодовых деревьев и кустарников
|Для наращивания зеленой массы растениям нужен азот. Получить его можно из аммиачной селитры (около 30 г на 1 кв. м), мочевины (30 г на 1 кв. м), птичьего помета (150 г на 1 кв. м). Вносят удобрения в приствольные круги (предварительно прорыхлить), а после мульчируют перегноем (замедлит испарение влаги)
|Очистка и удобрение садовой земляники
|В некоторых регионах уход за клубникой можно начинать в апреле. Для начала нужно обрезать все засохшие и плохие листья, усы, оставшиеся с осени, убрать мульчу и взрыхлить почву в междурядьях. Первую подкормку проводят после того, как растает снег, а земля прогреется до +11 °C. Как только появятся молодые листочки — это будет означать, что растения проснулись. Обычно это происходит в апреле или мае. Следует внести удобрение, когда земля немного подсохнет. Первая подкормка у садовой земляники тоже азотная: мочевина (столовая ложка на 10 л воды, по 0,3 л на куст), аммиачная селитра (столовая ложка на 10 л воды, по 0,5 л на куст).
Важно не перекармливать растения, иначе вместо урожая можно получить лишь пышную листву
|Первая подкормка остальных ягодных культур
|Им тоже нужен азот для начала роста. Подкармливают их куриным пометом, компостом, мочевиной по инструкции
|Удобрение почвы в огороде
|За четыре недели до посадки овощей в грунт вносят перепревший навоз или компост (10 л на 1 кв. м). Перед непосредственной высадкой рассады в грунт вносят уже минеральные удобрения (по инструкции). К примеру, это может быть древесная зола (стакан на 1 кв. м). Землю при внесении золы рыхлят
|Перемещение посадочного картофеля
|Отобрать хорошие клубни для посадки, разложить их в теплом помещении, где хранить при температуре +15 °C днем, +8 °C ночью. При проращивании на свету клубни зеленеют (в них образуется соланин — ядовитое вещество, которое нельзя употреблять человеку). Проращивание в темноте замедляет появление всходов
|Подготовка лука-севка
|За месяц до посадки луковицы переносят в более теплое помещение. Они должны отпотеть, после этого их переносят в помещение с температурой +30 °C (или на солнце), где они высохнут. В конце лук-севок хранят при температуре в +18…+20 °C
|Подготовка газона
|Провести скарификацию газона (удалить сухие стебли и прорезать почву на 3—5 см для очистки газона), вертикуляцию (вертикальное прокалывание газона для обработки и очищения), пескование (обогащение почвы песком)
Что можно посадить в апреле в открытый грунт, в теплице или на рассаду
Хотя в апреле не везде еще установилась теплая погода, можно постепенно начинать высаживать растения для будущего урожая. Далее перечислим самые популярные культуры, которые можно сажать уже в апреле. Одни культуры высаживают в теплицу или на рассаду, другие — уже в открытый грунт.
— Я живу в Сибири (Красноярский край), и в апреле у нас как раз прогревается грунт в теплицах. Сею на рассаду в теплицу:
- белокочанную и цветную капусту — сеянцы вырастают крепкими, пышными и не вытягиваются, как на подоконнике;
- астры, бархатцы, настурцию и даже душистый горошек.
До высадки томатов, перцев и баклажанов в теплицу еще далеко, поэтому сею только пряную зелень и редис для ранних витаминных салатов. К тому времени, как приходит пора высаживать основные культуры, редис и хрустящий салат уже съедены, — комментирует Оксана Артеменко, автор блога «Сибирский сад».
1. Овощи и корнеплоды
Некоторые овощи высаживают как рассаду, другие — сразу на грядку. Корнеплоды обычно сажают в открытый грунт, а если и выращивают в апреле в качестве рассады, то только свеклу. Редис сразу сеют на постоянное место в огороде.
Огурцы
Сажают в апреле на рассаду, а в теплых регионах и в открытый грунт, но только тогда, когда почва прогреется до +18 °C днем и до +16 °C ночью. Глубина заделки семян 4 см. Важно обращать внимание на сроки созревания (ранний, средний, поздний). Есть несколько схем посадки семян огурцов в открытый грунт: квадратно-гнездовая (между лунками 60 см, сажать в шахматном порядке, по 3—6 семян в одну лунку, потом оставить по 3 сильных), рядовая (110 см между рядами, а в ряду 15 см между семенами), ленточная двухстрочная (между лентами 90 см, в каждой ленте по два ряда на расстоянии 60 см, в ряду между семенами 40 см).
Томаты
В апреле можно поэкспериментировать и посадить томаты без последующей пикировки. Такой способ подходит тем, кто экономит время или не может часто быть возле рассады. Есть мнение, что если не прищипывать главный корень, растение сможет добывать воду из глубоких слоев почвы. Высевают помидоры в ящики, кассеты, отдельные стаканчики. Для выращивания таким способом лучше брать обеззараженные и пророщенные семена, либо дражированные семена.
Перец
Во втором весеннем месяце еще можно сажать перцы на рассаду. При этом в открытый грунт саженцы можно пересаживать, только когда земля прогреется до +17 °C.
Баклажаны
Так как баклажаны достаточно медленно растут, то в апреле на рассаду сажают только раннеспелые сорта культуры.
Все виды лука
Им нужна рыхлая удобренная земля без корней и сорняков. Сеять можно семена (чернушки) или маленькие луковички (севок). Из чернушек к осени можно получить только севок, который нужно будет снова посадить для получения репчатого лука. Для посева используют свежие семена с прошлогоднего сбора, так как они не хранятся долго. Перед посевом их дезинфицируют в слабом растворе марганцовки в течение 30 минут, а затем сажают сухие семена (или пророщенные) в землю на 2 см. Лук-севок сажают таким же способом, только для ускорения прорастания можно срезать верхушку.
Чеснок
Его можно посадить после того, как растает снег, так как в прохладной земле у луковых будет хорошо развиваться корневая система. Подойдет солнечное место без сквозняков и с суглинистой почвой нейтральной кислотности. За две недели до посадки чеснока на грядку вносят перегной, а затем перекапывают. Сажают зубчики на глубину 4 см, с расстоянием в 10—15 см. Сверху мульчируют грядку опилками или соломой, чтобы сохранить в грунте влагу и избавиться от сорняков.
Капуста
Сеют рассаду в теплицу с начала апреля до конца месяца. Комфортная температура для нее около +12 °C. В грунт капусту можно сажать примерно на 40—50 день. Важно запомнить, что пекинскую капусту и кольраби сеют сразу в открытый грунт без рассады, так как иначе они после пересадки зацветут и не образуют кочаны.
Дыня
Апрель — последний месяц для посадки дыни на рассаду. Размещают семена в емкостях по 0,5 л на глубине 1,5 см. Кроме этого, можно посадить семена дыни в открытый грунт в южных регионах: сажают в лунки по 5 см, на дно которых кладут перегной, а затем поливают. Между лунками должно быть 75 см, а между рядами — от 80 см.
Тыква, кабачки, патиссоны
Сажают эти овощи примерно с 10 по 20 апреля, когда нет заморозков, а температура почвы достигнет +15 °C.
Ревень
Это холодостойкая культура, которую можно сажать в начале апреля, когда грунт прогреется до +3 °C. За два месяца до посадки семена стратифицируют, а после проращивают во влажной марле.
Фенхель
Кочаны получаются при выращивании через рассаду, а после посадки в открытый грунт можно получить зелень. Заранее семена фенхеля увлажняют и проращивают, после чего сушат и сажают в землю. Для прорастания семян нужна температура от +20 °C, но уже при +8 °C начнут проклевываться первые ростки.
Морковь
Ее сажают с середины апреля по середину мая, когда температура воздуха будет около +10…+15 °C. Семена заделывают от 1,5 до 3 см в почву (зависит от типа грунта). Между семенами делают отступ в 1 см. После посева землю увлажняют. Через две недели должны появиться всходы. Морковь может выдерживать и кратковременные заморозки до −2 °C.
Свекла
Почва должна прогреться до +8 °C перед посадкой свеклы, а воздух должен быть около +15 °C. На грядке делают бороздки глубиной в 5 см на расстоянии в 30 см друг от друга, увлажняют их. Высевают семена на глубину в 5 см, располагая их на расстоянии в 2 см, затем бороздки засыпают землей, уплотняют ее. Если весна холодная, то посадки до всходов укрывают пленкой.
Редис
С конца месяца можно высевать редис в открытый грунт, а с середины апреля — в теплицу. Выбирают раннеспелые сорта. Предварительно семена проращивают во влажной тряпочке в течение 3 дней. На грядке делают бороздки глубиной примерно до 3 см на расстоянии в 5 см, поливают теплой водой, после посадки семена засыпают грунтом. В холодную погоду посадки накрывают спанбондом до появления всходов.
Репа
Весной сажают репу для летнего урожая. Почва должна прогреться до +10 °C. Сажают репу в бороздки глубиной в 2 см на расстоянии в 20 см друг от друга. После внесения семян бороздки засыпают землей, поливают, мульчируют перегноем. На 6 день появляются всходы. Через 14 дней сеянцы прореживают, оставляя между ними расстояние в 10 см.
Пастернак
Его выращивают как через рассаду, так и посадкой сразу в почву. Первым способом он получается крупнее. Сажают весной, когда почва прогреется до +2 °C, а погода будет от +16 °C. За три дня до посадки семена замачивают в воде. После сеют в бороздки глубиной до 3 см. Когда у сеянцев появится до пяти листьев, грядку прореживают.
2. Цветы
Некоторые декоративные культуры высаживают на рассаду, другие же уже готовы к открытому грунту.
Луковичные цветы: георгины, лилии, гладиолусы, крокосмии, гальтонии, садовая фрезия, тригидия павлинья. Высаживать их нужно, только когда почва прогреется до +10…+15 °C и минует угроза возвратных заморозков. Перед посадкой луковицы дезинфицируют. Располагают в земле мелкие луковицы на расстоянии в 5 см, а крупные — на расстоянии в 10—15 см. При этом ямка для посадки по глубине должна быть как высота луковицы, умноженная на три.
Многолетние декоративные растения: астры, гвоздики, флоксы, колокольчик широколистный, лилейники, хосты, ирисы, литрис колосистый, седумы, пионы, гейхеры, астильбы. Растения нужно аккуратно разделить и рассадить: осторожно подкопать, вынуть вилами, а затем разделить корневище и посадить на новое место.
3. Зелень
В открытый грунт в апреле можно сажать холодостойкую зелень:
- шпинат;
- укроп;
- салат;
- сельдерей;
- петрушку;
- мяту;
- мелиссу.
Дома можно посадить в контейнеры микрозелень. А в теплице быстро вырастет рукола, кресс-салат и щавель. В теплых регионах можно даже сажать в апреле и лук-порей.
4. Бобовые культуры
Еще в апреле можно попробовать посадить арахис. Сначала его выращивают в стаканчиках на глубине в 4 см, а при прогреве почвы до +15 °С пересаживают в открытый грунт.
5. Декоративные кустарники
В апреле на садовом участке можно посадить рододендрон, спирею, лещину, облепиху, чубушник, бересклет. Все их сажают одним способом: выбирают место примерно на 5 м от построек, между кустами оставляют по 3 м, копают яму, в которую ставят саженец, а после его аккуратно закапывают, формируя посадочный холмик. Каждый куст аккуратно мульчируют опилками или компостом.
Лунный календарь на апрель 2025 с благоприятными посадочными днями
При посадке растений огородники часто учитывают и расположение Луны в определенных знаках зодиака. Важно учитывать, что этот метод не имеет четкого научного подтверждения, он все же довольно распространен. Важно при этом не забывать использовать и профессиональные советы по выращиванию урожая.
1—12 апреля— растущая Луна;
- 13 апреля — полнолуние;
14—26 апреля— убывающая Луна;
- 27 апреля — новолуние в 04:26;
28—30 апреля— растущая Луна.
|1 апреля
|Можно: Можно: проращивать семена, ухаживать за растениями, защищать их от болезней и вредителей, удобрять почву, поливать, опрыскивать, высаживать некоторые виды зелени и однолетних растений.
Нельзя: обрабатывать почву, проводить обрезку, пересадку, пикировку, удаление пасынков и прищипывание растений
|2 апреля
|Можно: вскапывать почву, проводить вспашку (в южных регионах), обрабатывать деревья и кустарники от вредителей и болезней, вносить удобрения.
Нельзя: проводить обрезку и формирование крон фруктовых деревьев, поливать и опрыскивать молодые растения
|3 апреля
|Можно: обрабатывать почву, замачивать семена перед посевом, ухаживать за культурами, проводить пикировку, пересадку, укоренение и подкормку растений.
Нельзя: обрезать кустарники и плодовые деревья, удалять пасынки и прищипывать рассаду, поливать почву на грядках в огороде
|4 апреля
|Можно: замачивать семена перед посевом, ухаживать за культурами, проводить пикировку, пересадку, укоренение и подкормку растений.
Нельзя: работать с землей, обрезать кустарники и плодовые деревья, удалять пасынки и прищипывать рассаду, поливать почву на грядках
|5 апреля
|Можно: замачивать семена перед посевом, ухаживать за культурами, проводить пикировку, пересадку, укоренение и подкормку растений, поливать, сеять однолетники и некоторые виды зелени.
Нельзя: опрыскивать растения от вредителей и болезней, прищипывать рассаду, проводить обрезку в саду
|6 апреля
|Можно: заменять грунт у комнатных растений, обрабатывать почву в огороде, прививать и укоренять черенки, пропалывать грядки с зеленью и морозоустойчивыми овощами, удалять пни.
Нельзя: обрабатывать сад от болезней, поливать и подкармливать растения, пикировать и пересаживать рассаду
|7 апреля
|Можно: рыхлить грядки, вспахивать, заменять грунт у домашних растений, прививать и укоренять черенки, прореживать всходы.
Нельзя: опрыскивать растения от вредителей и болезней, пикировать рассаду, поливать растения, сажать деревья
|8 апреля
|Можно: обрабатывать почву, культивировать землю, удалять сорняки, проводить окулировку плодовых деревьев.
Нельзя: замачивать семена перед посевом, обрезать кустарники и деревья, поливать и опрыскивать рассаду, пересаживать и пикировать растения
|9 апреля
|Можно: вскапывать, обрабатывать почву, заменять грунт в горшках для домашней рассады, удобрять, орошать и опрыскивать растения.
Нельзя: обрезать растения в саду, прищипывать рассаду, сеять корнеплоды и однолетники
|10 апреля
|Можно: обрабатывать почву на грядках и в теплице, заменять грунт в горшках, удобрять, орошать и опрыскивать растения.
Нельзя: замачивать семена, обрабатывать кусты и деревья от болезней и вредителей, сажать однолетники и корнеплоды
|11 апреля
|Можно: обрабатывать почву, обновлять субстрат у комнатных растений, возделывать землю, снабжать влагой и удобрениями рассаду и молодые саженцы, высаживать деревья и кустарники.
Нельзя: тщательно обрабатывать сад от болезней и вредителей, заниматься пикировкой, пересадкой, прищипыванием, укоренять черенки
|12 апреля
|Можно: обновлять почвенный субстрат у комнатных растений, возделывать землю, снабжать влагой и удобрениями рассаду и молодые саженцы, высаживать деревья и кустарники.
Нельзя: обрабатывать теплицу и сад от болезней, заниматься пикировкой, пересадкой, прищипыванием, укоренять черенки
|13 апреля
|Можно: обрабатывать саженцы от болезней и насекомых-вредителей, увлажнять грунт и вносить удобрения.
Нельзя: обрабатывать почву, подготавливать семена к посадке, проводить обрезку, прищипку рассады, высаживать фруктовые деревья и кустарники
|14 апреля
|Можно: обрабатывать землю, культивировать почву, заниматься домашним консервированием, подготавливать семена к посеву, обеспечивать влагой и питательными веществами рассаду и молодые растения.
Нельзя: обрезать ветки ягодных и декоративных кустарников, прищипывать, формировать крону плодовых деревьев, делить корни
|15 апреля
|Можно: обрабатывать сад и землю в теплице, культивировать почву, заниматься домашним консервированием, подготавливать семена к посеву, обеспечивать влагой и питательными веществами рассаду и молодые растения.
Нельзя: обрезать ветки ягодных и декоративных кустарников, пасынковать, прищипывать, формировать крону плодовых деревьев, делить корни растений
|16 апреля
|Можно: обрабатывать почву, культивировать, подготавливать семена к посадке, проводить обрезку, прищипывание рассады, удобрять растения.
Нельзя: пересаживать, поливать, делить корни растений, пикировать и укоренять саженцы
|17 апреля
|Можно: умеренно увлажнять посевной материал, пахать и рыхлить землю в огороде, менять грунт у домашних цветов, подкармливать растения.
Нельзя: проводить прищипку рассады, стричь кустарники, выполнять пересадку и пикировку саженцев, осуществлять прививку фруктовых деревьев
|18 апреля
|Можно: пахать и рыхлить землю в огороде, менять грунт у домашних цветов, подкармливать растения.
Нельзя: проводить прищипку рассады, обрезать кустарники, выполнять пересадку и пикировку сеянцев, осуществлять прививку фруктовых деревьев
|19 апреля
|Можно: проводить подготовку семян для посева, ухаживать за растениями, стричь кусты, прищипывать и удалять пасынки, подкармливать органическими и минеральными удобрениями, поливать, опрыскивать.
Нельзя: вспахивать, рыхлить землю, пикировать рассаду, делить корневую систему растений, прореживать всходы
|20 апреля
|Можно: проводить подготовку семян для посева, ухаживать за растениями, обрезать декоративные кусты, прищипывать и удалять пасынки, подкармливать органическими и минеральными удобрениями, поливать, опрыскивать.
Нельзя: вспахивать, рыхлить, пикировать рассаду томатов и перцев, делить корневую систему растений, прореживать всходы
|21 апреля
|Можно: обрабатывать растения против вредителей и болезней, формировать крону, удалять точки роста и боковые побеги у рассады, рыхлить землю на грядках, обрабатывать почву и вспахивать огород, прореживать всходы.
Нельзя: подкармливать и поливать, подготавливать семена перед посадкой, выполнять пересадку и пикировку, высаживать плодовые деревья и кустарники
|22 апреля
|Можно: обрабатывать почву в теплице против вредителей и болезней, формировать крону деревьев, удалять точки роста и боковые побеги у рассады, аэрировать землю на грядках, обрабатывать почву и вспахивать огород, прореживать всходы.
Нельзя: подкармливать и поливать, подготавливать семена перед посадкой, выполнять пересадку и пикировку, высаживать плодовые деревья и кустарники
|23 апреля
|Можно: вспахивать землю, обрабатывать почву, замачивать семена перед посевом, прореживать всходы, обрезать ветки, прищипывать рассаду.
Нельзя: обрабатывать растения от насекомых, пересаживать, укоренять, пикировать рассаду, укоренять черенки растений
|24 апреля
|Можно: пахать и рыхлить огород, заменять грунт в горшках у домашних растений, замачивать семена, сажать плодовые деревья и кустарники.
Нельзя: обрабатывать рассаду средствами от вредителей и болезней, пересаживать растения, удалять боковые побеги (пасынковать), пересаживать рассаду, проводить прививку фруктовых деревьев
|25 апреля
|Можно: заниматься земельными работами, обрабатывать растения, полоть, прореживать всходы.
Нельзя: укладывать газон, прививать плодовые деревья, укоренять черенки, поливать и удобрять растения, удалять боковые побеги, пересаживать и пикировать рассаду
|26 апреля
|Можно: заниматься земельными работами, обрабатывать растения, полоть, прореживать всходы.
Нельзя: укладывать газон, прививать плодовые деревья, укоренять черенки, поливать и удобрять растения, удалять боковые побеги у томатов (пасынковать), пересаживать и пикировать рассаду
|27 апреля
|Можно: обрабатывать теплицу от вредителей и болезней, обрезать ветки, формировать кроны деревьев, выкапывать луковицы.
Нельзя: пахать и рыхлить грядки в огороде, менять почву у домашних цветов, делать заготовки, укоренять растения, увлажнять землю, вносить удобрения
|28 апреля
|Можно: поливать, опрыскивать, подкармливать, сажать кустарники и деревья, замачивать семена, укоренять черенки.
Нельзя: проводить земельные работы, пасынковать, прищипывать, обрезать кустарники, пересаживать и делить корни растений, обрезать ветки
|29 апреля
|Можно: пикировать рассаду, обрабатывать растения, рыхлить и пахать землю, замачивать семена, укоренять саженцы, вносить минеральные и органические подкормки.
Нельзя: делать заготовки, прищипывать рассаду, опрыскивать и поливать, собирать луковицы
|30 апреля
|Можно: обрабатывать рассаду, пахать, рыхлить землю, пересаживать растения, вносить удобрения, сеять однолетники, прививать деревья, укоренять культуры.
Нельзя: обрезать и формировать кроны деревьев, опрыскивать, поливать, выкапывать луковицы, укладывать газон
Советы тем, кто сажает в апреле
Кроме традиционных огородных мероприятий есть несколько советов по посадке растений в апреле. Их выполнение поможет в дальнейшем получить богатый урожай. Основные рекомендации:
1. Следить за сроками посадки и созревания растений, а также за температурой, влажностью и освещением.
2. Постепенно закалять культуры перед пересадкой в открытый грунт.
3. Заранее подготовить и удобрить грядки.
4. Учитывать колебания температур и климатические условия региона.
Рекомендации эксперта
— Уход за корой плодовых деревьев и кустарников в апреле — важная часть поддержания их здоровья, ведь кора служит естественным щитом от болезней, вредителей и перепадов температур. Со временем на ней могут появляться трещины, отслоения, а также участки, пораженные грибком или лишайником. Если вовремя не принять меры, это может ослабить растение, снизить урожайность или даже привести к гибели. Начинать лечение лучше ранней весной или осенью, когда сокодвижение замедлено, а температура не провоцирует активность патогенов.
Первым делом нужно аккуратно очистить поврежденные участки. Для этого подойдет деревянный скребок или мягкая щетка, чтобы не травмировать живые ткани. Если кора отслоилась или под ней скопилась гниль, ее осторожно удаляют до здорового слоя, а затем обрабатывают рану. Здесь важно не переусердствовать — слишком глубокая зачистка может навредить. Для дезинфекции подойдет раствор медного купороса (1—3%-й) или качественный садовый вар, который замазывает срез, создавая барьер для инфекций. Некоторые садоводы используют народные методы, например смесь глины и коровяка, обмазывая ею повреждения.
Главное — не оставлять открытых ран, которые становятся воротами для бактерий и насекомых.
Если кора сильно пострадала от морозобоин или солнечных ожогов, можно помочь растению, стянув трещины мягкой тканью, мешковиной или специальной лентой. Это не только ускорит заживление, но и предотвратит расширение повреждений. В случаях, когда кора поражена грибком, после зачистки стоит опрыскать дерево фунгицидами, но делать это нужно в сухую погоду, чтобы средство успело впитаться.
Не забывайте о профилактике: регулярно осматривайте стволы, удаляйте старую отслоившуюся кору, где часто зимуют вредители, и белите штамбы известью с добавлением медного купороса. Побелка не только дезинфицирует, но и защищает от перегрева весной и резких перепадов температуры зимой.
Кустарники, такие как смородина или крыжовник, тоже требуют внимания. Их ветви часто ломаются под снегом или страдают от гусениц. Здесь принцип тот же: следует удалить поврежденные участки, продезинфицировать и изолировать рану. Однако из-за тонкой коры работать нужно еще бережнее. Иногда достаточно просто улучшить условия роста — обеспечить полив, мульчирование и подкормку, чтобы растение само восстановило силы. Помните: здоровая кора — это залог долгой жизни сада, и своевременная забота о ней сэкономит вам время и нервы в будущем, — советует Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России».
Чек-лист садоводу: что можно посадить в апреле
Итак, подведем итоги: в апреле можно высаживать растения не только на рассаду, но и в открытый грунт или теплицу. Ниже кратко перечислим упомянутые культуры с указанием оптимальных мест посадки, сроков и условий выращивания.
|Огурцы
|Время созревания: 45—75 дней.
Место для посадки: солнечные места без ветра.
Условия посадки: легкий, суглинистый или супесчаный грунт
|Помидоры
|Время созревания: 75—130 дней.
Место для посадки: хорошо освещенное место без сквозняков.
Условия посадки: легкая и питательная земля с нейтральной кислотностью
|Перец
|Время созревания: 60—140 дней.
Место для посадки: светлое место без ветра.
Условия посадки: рыхлая, легкая и питательная почва
|Лук
|Время созревания: 70—120 дней.
Место для посадки: солнечное место на грядке.
Условия посадки: супесчаная или суглинистая почва, нейтральная или слабощелочная
|Чеснок
|Время созревания: 120 дней.
Место для посадки: хорошо освещенная грядка.
Условия посадки: легкая и плодородная почва нейтральной кислотности
|Капуста
|Время созревания: 50—120 дней.
Место для посадки: солнечное, ровное, открытое место без сквозняков.
Условия посадки: рыхлый и плодородный грунт
|Дыня
|Время созревания: 60—90 дней.
Место для посадки: солнечная грядка без ветра.
Условия посадки: легкий, структурированный грунт или нейтральный суглинок
|Тыква
|Время созревания: 85—140 дней.
Место для посадки: солнечное место без близкого залегания грунтовых вод.
Условия посадки: влажные супесчано-черноземные, черноземные и легкосуглинистые почвы
|Кабачки
|Время созревания: 25—80 дней.
Место для посадки: открытое, светлое и хорошо проветриваемое место.
Условия посадки: легкий суглинистый или супесчаный грунт, а также чернозем с нейтральной кислотностью
|Патиссоны
|Время созревания: 55—70 дней.
Место для посадки: открытая и солнечная грядка.
Условия посадки: рыхлая и легкая земля
|Баклажаны
|Время созревания: 70—100 дней.
Место для посадки: освещенное место без ветра.
Условия посадки: легкая, хорошо дренированная, воздухопроницаемая почва
|Ревень
|Время созревания: 35—45 дней.
Место для посадки: около плодовых деревьев, где есть солнце или полутень.
Условия посадки: плодородный, рыхлый, хорошо дренированный грунт
|Свекла
|Время созревания: 50—135 дней.
Место для посадки: солнечная грядка.
Условия посадки: рыхлый и питательный грунт
|Фенхель
|Время созревания: 40—125 дней.
Место для посадки: солнечное место с низким залеганием грунтовых вод.
Условия посадки: легкая, рыхлая, плодородная земля
|Укроп
|Время созревания: 30—60 дней.
Место для посадки: солнечное место.
Условия посадки: дренированная и плодородная земля
|Морковь
|Время созревания: 80—125 дней.
Место для посадки: солнечное место.
Условия посадки: рыхлая и плодородная почва
|Пастернак
|Время созревания: 60—110 дней.
Место для посадки: солнечное место или полутень.
Условия посадки: легкий и рыхлый грунт
|Редис
|Время созревания: 30—55 дней.
Место для посадки: притененный участок с защитой от ветра.
Условия посадки: легкая и рыхлая почва, нейтральная или слабощелочная
|Репа
|Время созревания: 55—80 дней.
Место для посадки: солнечное место в огороде.
Условия посадки: нейтральный, легкий, глинистый грунт
|Цветы из семян
|Время созревания: срок роста до цветения зависит от вида и сорта.
Место для посадки: открытое, защищенное от ветра место.
Условия посадки: пористый, легкий, волокнистый грунт
|Цветы из луковиц
|Время созревания: срок роста до цветения зависит от вида и сорта.
Место для посадки: открытое, защищенное от ветра место.
Условия посадки: рыхлая, нейтральная или слабокислая почва
|Салат
|Время созревания: 35—50 дней.
Место для посадки: солнечная грядка.
Условия посадки: легкая и плодородная почва
|Шпинат
|Время созревания: 31—50 дней.
Место для посадки: солнечная грядка.
Условия посадки: легкая и плодородная почва
|Сельдерей
|Время созревания: 35—70 дней.
Место для посадки: солнечная грядка, сельдерей не терпит низину.
Условия посадки: легкая и плодородная почва
|Листовая петрушка
|Время созревания: 50—70 дней.
Место для посадки: солнечная грядка.
Условия посадки: легкая и рыхлая почва
|Щавель
|Время созревания: 40—55 дней.
Место для посадки: полутень.
Условия посадки: легкие и рыхлые суглинистые или супесчаные почвы
|Рукола
|Время созревания: 35—45 дней.
Место для посадки: солнечная грядка в огороде.
Условия посадки: легкая и плодородная почва
|Лук-порей
|Время созревания: 100—150 дней.
Место для посадки: солнечное место в огороде.
Условия посадки: легкий, рыхлый, нейтральный грунт
|Бобовые культуры
|Время созревания:60—145 дней.
Место для посадки: солнечное место в огороде.
Условия посадки: плодородные, суглинистые и глинистые почвы
|Декоративные кустарники
|Время созревания: срок роста зависит от вида культуры.Место для посадки: для кустарников с большой корневой системой подойдут холмы, а на равнине хорошо будут расти устойчивые к ветру и засухе декоративные растения, в полутени могут расти почти все виды.Условия посадки: в зависимости от культуры
Эксперты:
Оксана Артеменко, автор блога «Сибирский сад»
Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»