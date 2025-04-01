Что можно посадить в апреле: от первой зелени до сочных корнеплодов

Мероприятие

Описание



Уборка участка

Собрать прошлогодний мусор: ветки, хвою, шишки и остатки мульчи



Проветривание растений под укрытиями

Если в южных регионах к апрелю уже есть культуры, например, в парниках, то периодически их нужно открывать для доступа свежего воздуха и закалки растений



Проверка садовых деревьев и кустарников

Осмотреть растения на наличие погрызенных веток и повреждений стволов, а также вредителей (почки, землю вокруг)



Санитарная обрезка сада

В каждом регионе свое время для этой работы. К примеру, в средней полосе обрезку нужно завершить к началу второго весеннего месяца, до того как распустятся почки. Необходимо обрезать больные, сломанные и засохшие ветки, а также убрать мертвую кору, лишайники, мхи. А у ягодных кустарников аккуратно удалить больные и засохшие листья



Прививка «мостиком»

Если кору с деревьев вредители сняли по кругу, то можно спасти их при помощи прививки. Для этого нужно нарезать черенков с целого дерева, а после прикрепить эти черенки к коре погрызенного дерева. Таким образом, восстанавливают сокодвижение



Установка ловчих поясов

С наступлением весны появятся и насекомые-вредители. Защитить от них могут специальные пояса, которые нужно разместить на деревьях весной, когда температура поднимется до +7 °C. Их изготавливают из пекарской бумаги и инсектицидов, бумаги и глины, пластилина, полиэтиленовой пленки, мешковины, стекловаты, резины и растительного масла и т. д. Еще можно купить готовый липкий пояс.

Установить их довольно просто: нужно зафиксировать ловчий пояс на 30—60 см от земли. Если возле дерева растет трава, то хватит отступа в 20 см



Побелка стволов деревьев

Проводится в марте-апреле, до того как появятся почки и листья. Процедура нужна для защиты от ожогов солнца, растрескиваний, вредителей, патогенных микроорганизмов, предотвращения раннего сокодвижения (опасно для растений, так как появляются морозобоины). Сначала нужно очистить стволы ото мха, лишайника, убрать вредителей, замазать трещины. Потом приготовить раствор (2 кг гашеной извести, 100 г казеинового клея, 0,5 кг медного купороса, 10 л воды), настоять несколько часов, нанести на кору, повторить три раза



Подготовка почвы к огородному сезону

Нужно осмотреть будущую землю для грядок, прорыхлить ее, проверить кислотность, исправить при необходимости баланс pH. В некоторых регионах уже можно пахать землю и начинать размечать грядки. Также рекомендуется обработать почву «Фитоспорином-М» (но только когда температура воздуха поднимется до +15 °C)



Снятие укрытий с хвойных растений

Постепенно оставлять растения на все большее количество времени на свежем воздухе. Когда почва прогреется на 15 см вглубь, укрытие можно убрать полностью



Улучшить садовый участок

Соорудить декоративные строения для цветников, рокариев, альпийских горок



Обработка многолетников, подготовка к лету

Укрытие с растений постепенно снимают, грунт рыхлят, в почву вносят подкормки и биопрепараты по инструкции



Обработка теплицы или парника

Для начала нужно заменить верхний слой грунта (на 15—20 см). После этого обработать и помыть стены теплицы хозяйственным мылом, 3%-м раствором перекиси водорода или покупным средством. Можно обеззаразить парник табачной шашкой (серная может вызвать коррозию каркаса, если его предварительно не обработать). Отремонтировать теплицу тоже лучше до начала огородного сезона. И напоследок можно пролить почву кипятком или «Фитоспорином-М» (по инструкции, два раза с промежутком в две недели), а после накрыть землю на время пленкой



Подкормка плодовых деревьев и кустарников

Для наращивания зеленой массы растениям нужен азот. Получить его можно из аммиачной селитры (около 30 г на 1 кв. м), мочевины (30 г на 1 кв. м), птичьего помета (150 г на 1 кв. м). Вносят удобрения в приствольные круги (предварительно прорыхлить), а после мульчируют перегноем (замедлит испарение влаги)



Очистка и удобрение садовой земляники

В некоторых регионах уход за клубникой можно начинать в апреле. Для начала нужно обрезать все засохшие и плохие листья, усы, оставшиеся с осени, убрать мульчу и взрыхлить почву в междурядьях. Первую подкормку проводят после того, как растает снег, а земля прогреется до +11 °C. Как только появятся молодые листочки — это будет означать, что растения проснулись. Обычно это происходит в апреле или мае. Следует внести удобрение, когда земля немного подсохнет. Первая подкормка у садовой земляники тоже азотная: мочевина (столовая ложка на 10 л воды, по 0,3 л на куст), аммиачная селитра (столовая ложка на 10 л воды, по 0,5 л на куст).

Важно не перекармливать растения, иначе вместо урожая можно получить лишь пышную листву



Первая подкормка остальных ягодных культур

Им тоже нужен азот для начала роста. Подкармливают их куриным пометом, компостом, мочевиной по инструкции



Удобрение почвы в огороде

За четыре недели до посадки овощей в грунт вносят перепревший навоз или компост (10 л на 1 кв. м). Перед непосредственной высадкой рассады в грунт вносят уже минеральные удобрения (по инструкции). К примеру, это может быть древесная зола (стакан на 1 кв. м). Землю при внесении золы рыхлят



Перемещение посадочного картофеля

Отобрать хорошие клубни для посадки, разложить их в теплом помещении, где хранить при температуре +15 °C днем, +8 °C ночью. При проращивании на свету клубни зеленеют (в них образуется соланин — ядовитое вещество, которое нельзя употреблять человеку). Проращивание в темноте замедляет появление всходов



Подготовка лука-севка

За месяц до посадки луковицы переносят в более теплое помещение. Они должны отпотеть, после этого их переносят в помещение с температурой +30 °C (или на солнце), где они высохнут. В конце лук-севок хранят при температуре в +18…+20 °C

