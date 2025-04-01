Спасти королеву. Что делать, если стебли розы после зимы почернели

Весной розы часто испытывают трудности, так как температура воздуха за окном резко меняется — то тепло, то заморозки. И с изменением климата на нашей планете перепады происходят все чаще.
Садовод Светлана Краснолуцкая рассказала, как спасти цветы в опасный период и что сделать в первую очередь, чтобы помочь им быстро восстановиться.
«Нужно понимать, что весной разворачивающиеся почки розы с началом сокодвижения подмерзают. Из-за минусовых температур растение замирает, подмерзшие почки больше не развиваются, и, чтобы розе выжить, она начинает пробуждать спящие почки. Кроме того, верхние части стеблей начинают чернеть. А это уже может закончиться плачевно», — рассказывает эксперт.
Опытные садоводы понимают, чтобы ничего страшного с розой не случилось, растение просто нужно правильно обрезать, и оно само восстановится.
А вот начинающие огородники, по словам нашего эксперта, начинают паниковать. Но делать это не стоит.
Белый налет на стеблях
«Весной на стеблях розы часто возникает белый налет. Дачников не должно это смущать, потому что это, как правило, остатки препаратов, которыми вы обрабатывали растение осенью», — продолжает наш эксперт.
Обычно это смесь бордосской жидкости с известью.
Правильная обрезка
«В первую очередь с наступлением стабильных плюсовых температур нужно обрезать почерневшие стебли до первого здорового ростка», — заявила Краснолуцкая.
По словам садовода, растение начнет развиваться уже через пару дней. И никакие другие манипуляции не требуются.