Спасти королеву. Что делать, если стебли розы после зимы почернели

«Нужно понимать, что весной разворачивающиеся почки розы с началом сокодвижения подмерзают. Из-за минусовых температур растение замирает, подмерзшие почки больше не развиваются, и, чтобы розе выжить, она начинает пробуждать спящие почки. Кроме того, верхние части стеблей начинают чернеть. А это уже может закончиться плачевно», — рассказывает эксперт.