В Мьянме количество погибших превысило 2700 человек

В результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, погибло более 2700 человек. Об этом пишет издание China News со ссылкой на премьер-министра республики Мин Аун Хлайна.
По последним данным, землетрясение унесло жизни 2719 человек, пропавшими без вести числятся 441 человек, еще 4521 получил ранения в результате природного катаклизма.
Для устранения последствий катаклизма и помощи в поисках погибших и пострадавших в Мьянму прибыли российские спасатели.
Напомним, что землетрясение магнитудой от 7,7 до 7,9 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр располагался в 17 километрах от столицы страны Мандалая. Далее последовала еще одно землетрясение магнитудой 6,4. Природное явление затронуло и Таиланд — в Бангкоке рухнуло здание, в результате чего погибло 17 человек, десятки числятся пропавшими без вести.
В Мьянме объявлен семидневный национальный траур по жертвам землетрясения. С 31 марта по 6 апреля флаг страны будет приспущен.