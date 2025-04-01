В Мьянме количество погибших превысило 2700 человек

Напомним, что землетрясение магнитудой от 7,7 до 7,9 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр располагался в 17 километрах от столицы страны Мандалая. Далее последовала еще одно землетрясение магнитудой 6,4. Природное явление затронуло и Таиланд — в Бангкоке рухнуло здание, в результате чего погибло 17 человек, десятки числятся пропавшими без вести.